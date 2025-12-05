به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه همایش پیادهروی معلولان با همکاری اداره بهزیستی بشاگرد، دهیاری روستای کارگنجی و سایر نهادهای محلی تدارک دیده شده بود، امید رنجبر بخشدار بخش گوهران، خلیل داودی رئیس اداره بهزیستی شهرستان بشاگرد، اعضای شوراهای اسلامی، معتمدین محلی و جمعی از معلولین و خانوادههای آنان حضور داشتند.
دخلیل داودی، رئیس اداره بهزیستی بشاگرد با اشاره به اهمیت برگزاری چنین برنامههایی گفت: این همایش با هدف تکریم مقام معلولین و ترویج فرهنگ توجه به حقوق این قشر ارزشمند از جامعه برگزار شده است. ما وظیفه داریم شرایطی فراهم کنیم تا معلولین بتوانند با عزت و بدون محدودیت در جامعه زندگی کنند.
داودی با اشاره به برگزاری این همایش در روستای کارگنجی افزود: برگزاری اینگونه رویدادها در مناطق روستایی، علاوه بر افزایش نشاط اجتماعی در بین معلولین، به دیده شدن مشکلات آنان در نقاط محروم نیز کمک میکند.
امید رنجبر، بخشدار گوهران در ادامه این مراسم اظهار داشت: معلولین بخشی از سرمایههای انسانی جامعه هستند که باید زمینه مشارکت آنان در تمامی عرصهها فراهم شود. برگزاری این همایش را گامی مهم در جهت تقویت روحیه و همبستگی اجتماعی میان مردم و عزیزان دارای معلولیت میدانیم.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع مناسبسازی فضاهای عمومی در روستاها گفت: یکی از مهمترین مطالبات معلولین، فراهم بودن زیرساختهای مناسب برای تردد است. ما در بخشداری گوهران آمادگی داریم با همکاری نهادهایی چون بهزیستی و دهیاریها، طرحهای زیرساختی مناسبسازی محیطی را در روستاها آغاز کنیم.
در پایان این همایش، از چند تن از معلولان فعال در حوزه ورزش و مشارکتهای اجتماعی تقدیر به عمل آمد و به آنان لوح سپاس و هدایایی اهدا شد.
نظر شما