به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلمآبادی در سخنرانی پیش از خطبههای نمازجمعه قم، با تاکید بر جایگاه معلمان در ساخت آینده کشور، نقش دانشگاه فرهنگیان را فراتر از یک مرکز صرفاً آموزشی توصیف کرد و آن را محیطی برای پرورش جامع توانمندیهای علمی، تربیتی و اخلاقی دانشجومعلمان دانست.
سلمآبادی، دانشگاه فرهنگیان را نهادی خواند که باید دانشجومعلمان را برای رویارویی با شرایط واقعی کلاسهای درس آماده کند و تصریح کرد: فراگیری مهارتهای عملی و توانایی مدیریت تربیتی در کنار مباحث تئوریک، لازمه ورود موفق به محیطهای آموزشی است.
رئیس دانشگاه فرهنگیان قم گفت: در سال جاری، ساختار دورههای آموزشی این دانشگاه با تمرکز بر تقویت کارورزی و برنامههای مهارتمحور بازطراحی شده است و تعامل نزدیک دانشجومعلمان با مدارس، امکان آشنایی آنها با واقعیتهای آموزشی و تربیتی را فراهم میکند.
وی افزود: سه پردیس آیتالله طالقانی ویژه برادران، پردیس حضرت معصومه برای خواهران و پردیس شهید مدنی بهعنوان پردیس مکمل، بدنه اصلی تربیت و آموزش دانشجومعلمان در استان قم را تشکیل دادهاند و هر کدام بر اساس ظرفیتهای خود نقشی مؤثر در تربیت معلمان متخصص بر عهده دارند.
سلمآبادی با اشاره به تقویت بنیه مهارتی دانشجومعلمان در حوزههای روانشناسی تربیتی، مدیریت کلاس و تحلیل رسانههای آموزشی گفت: توجه به این حوزهها کمک میکند تا معلمان آینده بتوانند در مواجهه با چالشهای فرهنگی و تربیتی مدارس، عملکردی مؤثر و حرفهای داشته باشند و نقش واقعی خود را در ارتقای کیفیت آموزش ایفا کنند.
وی با تاکید بر توسعه زیرساختهای آموزشی خاطرنشان کرد: تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها، راهاندازی کلاسهای مهارتمحور و ارائه خدمات مشاوره تخصصی، بستری فراهم کرده است تا دانشجومعلمان علاوه بر یادگیری نظری، تجربه عملی کافی برای شروع فعالیت در مدارس را نیز کسب کنند.
رئیس دانشگاه فرهنگیان قم همافزایی میان دانشگاه، مدارس و خانوادهها را شرط موفقیت فرآیند تربیت معلم دانست و افزود: برنامههای تربیتی بدون مشارکت نهادهای آموزشی و همراهی خانوادهها به نتیجه مطلوب نمیرسد و هر میزان تقویت این ارتباطات، در بهبود کیفیت آموزش نسل دانشآموزان تأثیرگذار خواهد بود.
وی همچنین پرورش معلمانی با روحیه جهادی و مسئولیتپذیری اجتماعی را از اولویتهای جدی دانشگاه عنوان کرد و تأکید کرد: معلم باید علاوه بر دانش، توانایی حضور مؤثر در مدارس مناطق محروم و ایفای نقش در تحقق عدالت آموزشی را داشته باشد.
سلمآبادی با اشاره به ظرفیت جریان دانشجویی و نگاه نسل جوان گفت: خلاقیت و روحیه تحولخواهی دانشجومعلمان میتواند موجب ارتقای فرآیند تربیت معلم شود و ترکیب این انرژی جوان با برنامههای دانشگاه، زمینه رشد مهارتهای حرفهای و هویتی آنان را فراهم میآورد.
وی در ارزیابی شمار دانشجومعلمان استان قم بیان کرد: بر اساس سهم استان از ظرفیت کشوری، اکنون حدود دو تا سه هزار دانشجومعلم در پردیسهای استان مشغول به تحصیل هستند و این افراد با پشتوانه آموزشهای عملی و انگیزه دانشجویی، آمادگی ورود به مدارس و پاسخگویی به نیازهای آموزشی استان را دارند.
رئیس دانشگاه فرهنگیان قم با گرامیداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو گفت: این مناسبت فرصتی برای قدردانی از تلاش دانشجومعلمان و توجه به نقش مؤثر آنان در بهبود کیفیت تربیت معلم است و دانشگاه فرهنگیان با تمام توان در مسیر تربیت معلمان خلاق، متعهد و آماده خدمت به نظام آموزشی حرکت میکند.
قم- رئیس دانشگاه فرهنگیان قم با تشریح رویکردهای تازه این دانشگاه، از تمرکز بر مهارتآموزی، توسعه کارورزی و تقویت برنامههای عملی در پردیسهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلمآبادی در سخنرانی پیش از خطبههای نمازجمعه قم، با تاکید بر جایگاه معلمان در ساخت آینده کشور، نقش دانشگاه فرهنگیان را فراتر از یک مرکز صرفاً آموزشی توصیف کرد و آن را محیطی برای پرورش جامع توانمندیهای علمی، تربیتی و اخلاقی دانشجومعلمان دانست.
نظر شما