میزبانی دانشگاه فرهنگیان از زائران مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، مهرزاد حمیدی، در نشست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش، گفت: دانشگاه فرهنگیان برای مشارکت در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داده وآماده میزبانی از حدود ۱۰ هزار دانشجو و استاد است که در این مراسم حضور خواهند داشت تا به ارائه خدمات بپردازد.

وی با بیان اینکه از همه واحدهای دانشگاهی خواسته شده است ظرفیت‌های خود را برای میزبانی بسیج کنند، افزود: به مراکز و پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان تأکید شده است امکانات اقامتی و رفاهی خود را در اختیار دانشگاهیان و در صورت نیاز سایر میهمانان نیز قرار دهند. دانشجومعلمان نیز به‌صورت جهادی و خادمانه در خدمت برگزاری این مراسم خواهند بود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اقدامات این دانشگاه در روزهای جنگ اخیر، گفت: در این مدت چندین عنوان کتاب، از جمله مجموعه‌ای از دل‌نوشته‌های دانشجو معلمان ، تدوین و منتشر شد. همچنین برنامه‌های متعددی در حوزه آموزش، برگزاری همایش‌های تاب‌آوری، اجرای پویش‌های ملی و برگزاری رویدادهای فرهنگی و تربیتی در دستور کار دانشگاه قرار گرفت و اجرا شد.

حمیدی در ادامه از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجومعلمان در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده است دانشگاه فرهنگیان امسال بالاترین سقف مجوز پذیرش خود را دریافت کند و بر این اساس، پذیرش نزدیک به ۶ هزار دانشجومعلم در دستور کار قرار دارد.