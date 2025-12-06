به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آئین افتتاح و بهره برداری از دو رام قطار مترو ملی با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و مهدی چمران رئیس شورای شهر صبح امروز در تهران برگزار شد.

احیای قرارداد ساخت ۱۵ رام قطار ۷ واگنه در دوره مدیریت شهری کنونی

علیرضا شیخ‌طاهری، مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران، اعلام کرد: حدود هفت سال از انعقاد قرارداد ساخت نزدیک به ۱۵ رام قطار ۷ واگنه می‌گذرد و این قراردادها در دوره مدیریت شهری فعلی جان تازه‌ای گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت دو مقوله علم‌باوری و خودکفایی در صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور گفت: اعتقاد راسخ داریم که الگوبرداری درست از دانش و تکنولوژی روز دنیا، زمانی که با خودباوری و اعتمادبه‌نفس ایرانی همراه می‌شود، نتیجه‌ای ارزشمند و قابل احترام در سطح بین‌المللی به‌دنبال خواهد داشت.

شیخ‌طاهری افزود: قطاری که امروز برای استفاده هم‌میهنان عزیز طراحی و تولید شده است، توسط متخصصان ایرانی ساخته شده و ضمن گذر از مراحل مختلف پایش و سنجش عملکرد، از کیفیت بالا و در شأن مردم ایران برخوردار است. این محصول مطابق آخرین استانداردهای حوزه ریلی تولید شده و حتی زودتر از موعد مقرر در قرارداد، با دقت و وسواس فراوان، تقدیم شهروندان گرانقدر تهران شده است.

مدیرعامل واگن‌سازی تهران با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای متخصص این مجموعه، از سایر شرکت‌ها و نهادهای همراه که در پیشبرد این پروژه نقش داشته‌اند نیز تشکر کرد.

جهش تولید در واگن‌سازی تهران؛ ظرفیت تحویل ماهانه دو رام واگن فعال شد

محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، در جریان بازدید از پروژه واگن‌سازی تهران اعلام کرد که این مجموعه در ابتدای دوره جدید مدیریت شهری با مشکلات جدی مواجه بود؛ به‌گونه‌ای که کارخانه واگن‌سازی تهران هیچ پروژه فعالی نداشت و حتی پرداخت حقوق کارکنان نیز با دشواری روبه‌رو شده بود.

وی گفت: در آن زمان وضعیت مجموعه مناسب نبود و واگن‌ها از نظر تست، دانش فنی و استانداردها به حد کافی نرسیده بودند.

هرمزی افزود: امروز با توجه و حمایت مدیریت شهری، وضعیت واگن‌سازی تهران به‌طور کامل دگرگون شده و حال مجموعه بسیار خوب است. توسعه تولید در این کارخانه با افزایش ۴۴ درصدی فضاهای تولید و رنگ، و همچنین ورود ربات‌های جوشکار که برای نخستین بار به کشور وارد شده‌اند محقق شده است. تمامی این تحولات به دست جوانان کشور انجام شده است.

به گفته معاون شهردار تهران، اکنون کارخانه واگن‌سازی تهران در سطح ملی به یک نقطه اتکای مهم برای تولید واگن تبدیل شده است.

وی توضیح داد: در ابتدای آغاز پروژه واگن ملی، این طرح با مسائل فنی و تست‌نشده بودن مواجه بود؛ اما با حمایت دولت شهید رئیسی و تصویب اختصاص ۷۷ میلیون یورو، روند توسعه سرعت گرفت. با این حال، پس از دریافت قسط نخست پروژه، مشکلات مالی بروز کرد و مجموعه شهرداری تهران با همکاری پنج مجموعه دیگر برای ادامه کار پای کار آمدند و ساخت واگن ملی در مسیر جدیدی ادامه یافت.

هرمزی همچنین از مهدی چمران درخواست کرد که برای تداوم این پروژه، تأمین منابع پایدار در دستور کار قرار گیرد و آن را یک ضرورت فوری دانست.

وی اعلام کرد که اکنون ظرفیت اسمی تولید کارخانه به سطحی رسیده که توان تحویل حداقل دو رام واگن در ماه را دارد.

معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران تأکید کرد: در پروژه واگن ملی بنا داریم به عدد ۸۵ درصد داخلی‌سازی برسیم. همه این پیشرفت‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت بالایی برای توسعه و افزایش توان تولید واگن در کشور وجود دارد.