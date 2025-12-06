به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بلکفرایدی امسال برای کاربران دیجیکالا یک سورپرایز متفاوت داشت؛ برای اولینبار، در کنار کالاهای مصرفی و دیجیتال، خودرو نیز با تخفیف ویژه ای عرضه شد؛ آن هم با همکاری رسمی سوییچ، پلتفرم تخصصی خرید و فروش آنلاین خودرو.
دیجیکالا با ارائه یکی از بزرگترین کمپینهای تخفیفی خود، توانست کاربران را غافلگیر کند؛ در جذابترین بخش این کمپین، تخفیف کمنظیر ۹۹ درصدی روی کالاهای متفاوتی از جمله خودرو ۲۰۷ پانوراما قرار داشت. از آنجایی که سوییچ، تنها تأمینکننده بخش فروش خودرو در دیجیکالا است؛ وظیفه تامین این خودرو را نیز بر عهده سوییچ بود.
این اقدام، یکی از متفاوتترین همکاریهای دیجیکالا و سوییچ محسوب میشود که توانست تجربهای جدید و غافلگیر کنندهای را در خرید آنلاین خودرو برای کاربران ایجاد کند.
بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور در حراج بزرگ بلک فرایدی خود که در ساعات اولیه روز جمعه ۷ آذر برگزار کرد، خودروی پژو ۲۰۷ را با تخفیف شگفت انگیزی به قیمت یک میلیون تومان فروخت و ۴ نفر موفق به خرید این خودرو با این قیمت باورنکردنی شدند.
امیررضا گرانمهر از تهران، علی مختارنژاد از ارومیه، حمید قضاتی از اراک و پردیس بهوندی از رامهرمز توانستند در رقابتی نزدیک و تنگاتنگ، خودروی ۱ میلیارد و ۱۸۲ میلیون تومانی را به قیمت ۱ میلیون تومان بخرند.
همکاری سوییچ به عنوان نمایشگاه آنلاین خرید و فروش خودرو و دیجیکالا در بلکفرایدی امسال فقط یک کمپین تخفیف نبود؛ یک گام جدی در جهت مدرنسازی بازار خرید و فروش خودرو در ایران بود.
سوییچ با ارائه خودروهای کارشناسیشده و شفاف، و دیجیکالا با دسترسی گسترده و اعتماد کاربران، توانستند تجربهای خلق کنند که:
خرید خودرو را سادهتر و قابلاعتمادتر کند
تخفیف واقعی به کاربران ارائه دهد
و مسیر تازهای برای آینده خرید خودرو آنلاین بسازد
این همکاری نشان داد که بازار خودروی ایران وارد فاز جدیدی از تحولات شده است.
نقش سوییچ در این همکاری
سوییچ به عنوان تأمینکننده و ارائهدهنده خودروها، این امکان را فراهم کرد که:
خودروها با کارشناسی شفاف و قابل اعتماد در دیجیکالا ارائه شوند
قیمتها تضمینشده و بدون واسطه در اختیار کاربر قرار گیرد
فرآیند خرید خودرو، با فرآیند خرید آنلاین آشنا برای کاربران دیجیکالا ترکیب شود
کاربران بتوانند با تخفیف ویژه بلکفرایدی خودرو مدنظرشان را رزرو کنند
این همکاری باعث شد بسیاری از افراد برای اولینبار خرید خودرو آنلاین از پلتفرم معتبر را تجربه کنند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما