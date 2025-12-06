حجت‌الاسلام محمد خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمبود مساجد در برخی مناطق خراسان شمالی از جمله نبود مسجد در هفت نقطه از شهر بجنورد، از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مسجد است.

وی عدم ایفای نقش مؤثر دستگاه‌های دولتی در زمینه پشتیبانی از مساجد را مغایر با برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی دانست و افزود: بسیاری از مساجد در حال ساخت، به دلیل نبود حمایت مالی با کندی پیش می‌روند.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان شمالی کمبود خدام و نبود حمایت مالی از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد را از دیگر مشکلات این حوزه عنوان کرد و گفت: مساجد بین‌راهی نیز به دلیل نبود پشتیبانی مناسب با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و ادامه داد: مساجد باید پایگاه اجرای برنامه‌های موثر در محلات باشند اما این ظرفیت در برخی مناطق مغفول مانده است.

خانی حضور جوانان در مساجد را کمرنگ ارزیابی کرد و گفت: مسجد متعلق به جوانان است و آنان باید در اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی نقش فعال‌تری داشته باشند.

وی درباره وضعیت امامان جماعت در استان افزود: از مجموع ۱۲۰۰ مسجد خراسان شمالی، تنها ۳۱۰ مسجد امام جماعت ثابت دارند و حدود ۹۰۰ مسجد با کمبود امام جماعت مواجه است.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد تبیین سند ملی مسجد، تقویت گفتمان مسجدمحوری، توانمندسازی ارکان مساجد و فعال‌سازی این مجموعه‌ها در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را از اولویت‌های امور مساجد استان برشمرد.