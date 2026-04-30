به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه در دیدار با معاون فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: پارکهای علم و فناوری بستر اصلی تبدیل ایدههای علمی به محصولات کاربردی و ثروتآفرین هستند و باید نقش آنها در توسعه اقتصادی استان بیش از پیش تقویت شود.
وی افزود: اساس علم زمانی محقق میشود که به فناوری و در نهایت به حل مسائل واقعی و ایجاد ارزش اقتصادی منتهی شود و پارکهای علم و فناوری مهمترین ابزار تحقق این هدف هستند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به فعالیت شرکتهای دانشبنیان در استان گفت: در حال حاضر حدود ۸۰۰ شرکت فناور و دانشبنیان در کرمانشاه فعال هستند که ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اقتصادی و علمی استان محسوب میشود.
حبیبی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای فناوری یک ضرورت راهبردی است، تصریح کرد: پارک علم و فناوری کرمانشاه امروز به یکی از نقاط شناختهشده شهری تبدیل شده و این موضوع اهمیت جایگاه آن را نشان میدهد.
وی ادامه داد: با وجود ظرفیتهای گسترده، هنوز این توانمندیها بهدرستی هدایت و حمایت نشدهاند تا بتوانند به شکل مؤثر در حل مسائل استان و کشور نقشآفرینی کنند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان گفت: کرمانشاه به دلیل هممرزی با عراق میتواند به قطب فناوری و صادرات خدمات فنی و مهندسی در غرب کشور تبدیل شود، اما این ظرفیت هنوز بهطور کامل بالفعل نشده است.
حبیبی افزود: در حوزه صادرات خدمات علمی و فناوری، فاصله قابل توجهی با ظرفیتهای موجود داریم و باید برنامهریزی جدی برای تقویت این بخش انجام شود.
وی با قدردانی از همکاری وزارت علوم اظهار کرد: حمایت این وزارتخانه میتواند زمینهساز جهش در حوزه شرکتهای دانشبنیان و فناوری در استان باشد.
استاندار کرمانشاه درباره توسعه زیرساختهای دانشگاهی و فناوری نیز گفت: استفاده از ظرفیت زمینهای دانشگاه رازی برای توسعه پارک علم و فناوری در دستور کار قرار دارد و صرفاً در مسیر توسعه فناوری مورد بهرهبرداری خواهد بود.
حبیبی تقویت صندوق پژوهش و فناوری استان را ضروری دانست و افزود: ارتقای ساختار و کارآمدی این صندوق میتواند نقش مهمی در حمایت مالی از شرکتهای دانشبنیان داشته باشد.
وی همچنین از آمادگی استان برای راهاندازی پارک علم و فناوری دوم خبر داد و گفت: هر میزان سرمایهگذاری و حمایت لازم باشد، استان برای تحقق این هدف آمادگی کامل دارد.
استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: استفاده از ظرفیتهای مرزی و ارتباط با کشور عراق میتواند کرمانشاه را به یکی از مراکز مهم فناوری و صادرات خدمات دانشبنیان در غرب کشور تبدیل کند.
