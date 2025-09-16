صادرات محصولات پارک پردیس به ۳۱ کشور جهان در ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و سومین اجلاس سالانه منطقه بینالمللی نوآوری ایران که با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، مهدی صفارینیا رییس پارک فناوری پردیس و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه فناوری برگزار شد، گزارش عملکرد منطقه بینالمللی نوآوری ایران در سال ۱۴۰۳ اعلام شد.
بر اساس این گزارش، منطقه بینالمللی نوآوری ایران با محوریت پارک فناوری پردیس بهعنوان یکی از قطبهای فناوریهای پیشرفته در غرب آسیا فعالیت میکند. این منطقه شامل اجزای متنوعی است که هماهنگ با یکدیگر زیستبوم نوآوری کشور را شکل دادهاند.
خانواده پارک فناوری پردیس شامل ۴۷۸ شرکت فناور و دانشبنیان مستقر در منطقه بینالمللی نوآوری ایران و همچنین استارتاپهای مستقر در شعب پارک است. در مجموع بیش از ۹۶۰۰ نفر در این مجموعه ها مشغول فعالیتاند.
سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها
در سال ۱۴۰۳، سرمایهگذاری جدید بخش خصوصی در منطقه به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. با این رقم، مجموع سرمایهگذاری خصوصی از زمان تأسیس پارک به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان افزایشیافته است. تاکنون بیش از ۴۲۶ هزار مترمربع فضای پژوهشی و فناورانه توسط بخش خصوصی در منطقه ایجاد شده و در مجموع طراحی برای بیش از ۱.۲ میلیون مترمربع انجام شده است.
رشد محصولات و صادرات
با اضافهشدن ۱۴۶ محصول جدید، تعداد محصولات تولیدشده توسط شرکتهای عضو به ۲۶۵۱ محصول رسید. فروش این شرکتها در سال گذشته ۹۱۰ هزار میلیارد ریال بوده و صادرات ۶۲ محصول به ۳۱ کشور جهان محقق شده است. همچنین صرفهجویی ارزی ناشی از بومیسازی دانش و فناوری توسط شرکتهای عضو را ۸۱۵ میلیون یورو اعلام شد.
تحقیقوتوسعه و خدمات حمایتی
در سال ۱۴۰۳ شرکتهای عضو بیش از ۵۶ هزار میلیارد ریال در فعالیتهای تحقیقوتوسعه سرمایهگذاری کردند که معادل ۶.۲۸ درصد از فروش سالانه آنهاست.
در راستای کمک به تأمین مالیِ موردنیاز واحدهای فناور مستقر در منطقه در سال گذشته، ارائه تسهیلات، صدور ضمانتنامه و سرمایهگذاری در طرحهای فناورانه به ارزش ۴۳۲۵۹ میلیارد ریال از طریق صندوق توسعه فناوریهای نوین انجام شده است.
همچنین پارک برای تسهیل تجاریسازی محصولات فناورانه خدمات گستردهای به اعضا ارائه داده است؛ از جمله برگزاری ۱۵۸۰ نفرساعت آموزش، ۵۶ میز مشاوره تخصصی، جذب ۴۱۱ نیروی متخصص و توانمندسازی ۲۲۵۰ نفر در استانهای مختلف کشور در قالب طرح توانمندسازی صدف.
تعامل با صنایع بزرگ و پروژههای ملی
در سال گذشته، ۷۲ پروژه فناورانه با صنایع بزرگ کشور آغاز شد و قراردادها و تفاهمنامههایی به ارزش حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال منعقد گردید. همچنین ۲۹ برنامه توسعه فناوری در صنایع و ۴ پروژه ملی باهدف کاهش ناترازی گاز و برق در دست اجرا قرار گرفت.
تثبیت جایگاه ملی و بینالمللی منطقه
تصویب مقررات تأسیس منطقه بینالمللی نوآوری ایران و اساسنامه سازمان توسعه و سرمایهگذاری پارک فناوری پردیس در هیئت وزیران انجام شده است و چهار نهاد حاکمیتی، ۲۶ ارائهدهنده خدمات عمومی و شعب شش بانک در منطقه بینالمللی نوآوری ایران مستقر هستند.
برنامههای ملی و بینالمللی
شبکه فنبازار ملی ایران با ۳۷ دفتر منطقهای و تخصصی، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال تبادل فناوری، بازاریابی محصول و جذب سرمایه انجام داده است.
نمایشگاه اینوتکس نیز بهعنوان بزرگترین محل گردهمایی اجزای زیستبوم فناوری و نوآوری کشور در سیزدهمین دوره خود در سال ۱۴۰۴، با حضور بیش از ۴۵۰ بازیگر زیستبوم فناوری و نوآوری و ۲۷ شرکت خارجی بوده است.
همچنین ۵۶۰ جلسه B2B بین هیئتهای تجاری خارجی و شرکتهای فناور داخلی برگزار شد و ۲۷۵۰۰ میلیارد ریال تفاهمنامه انتقال فناوری در این نمایشگاه منعقد شد.
در سال ۱۴۰۳، اولین دوره رقابتهای فناورانه «المپیک فناوری» در سطح ملی، با رقابت ۶۳۸۰ نفر از نخبگان در شش حوزه فناوری برنامهنویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، رباتیک، ربات جنگجو و پهپاد برگزار شد. در مرحله پایانیِ رقابت که در منطقه بینالمللی نوآوری ایران برگزار شد، بیش از ۱۶۰۰ نخبه و استعداد برتر به رقابت نهایی پرداختند و برترینهای هر حوزه با حضور معاون اول رئیسجمهور معرفی شدند.
بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی ایران هلث ۲۰۲۵ نیز در سال ۱۴۰۴ توسط پارک فناوری پردیس باهدف توسعه فناوریهای حوزه سلامت در کشور و توسعه صادرات شرکتهای دانشبنیان و فناور حوزه سلامت با حضور ۵۸۰ شرکت از ۷ کشور برگزار شد. در این نمایشگاه نیز علاوه بر برگزاری ۱۰۰۰ جلسه B2B ، از ۱۸ محصول فناورانه جدید نیز رونمایی شد.
برگزاری ششمین دوره آیین اعطای جایزه مصطفی (ص)
ششمین دوره آیین اعطای جایزه مصطفی (ص) در سال ۱۴۰۴ با تجلیل از دانشمندان برگزار شد. علاوه بر اعطای این جایزه، بنیاد علموفناوری مصطفی (ص) با همکاری پارک فناوری پردیس برنامههای مختلفی را نیز بهمنظور ترویج و توسعه علموفناوری در سطح جهان اسلام انجام میدهد.
برگزاری ۵ مرحله پویش «علم کاوی»، برگزاری ۷ رویداد کافه علم، ایجاد فرصت تحقیقاتی برای دانشمندان جوان در دانشگاههای ایران و پاکستان و برگزاری نشستهای بینالمللی تبادل تجربیات علموفناوری (STEP) با موضوع پزشکی آینده از جمله این اقدامات بوده است.
بر اساس این گزارش، منطقه بینالمللی نوآوری ایران علاوه بر حمایت از شرکتهای فناور داخلی، بستری برای جذب متخصصان ایرانی خارج از کشور فراهم کرده است. همچنین با اجرای برنامههای آموزشی، مشارکت در بازدیدهای دانشآموزی و دانشجویی در قالب اردوهای راهیان پیشرفت و حمایت از استارتاپها، نقش خود را در توسعه زیستبوم نوآوری کشور بیش از پیش ایفا خواهد کرد.
