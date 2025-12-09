به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ کشتی فرنگی با قهرمانی استقلال قم و نایب قهرمانی نفت و گاز زاگرس جنوبی به پایان رسید. تیم رعد پدافند ارتش ایران هم که در این مسابقات حضور داشت در مرحله رده بندی با دانشگاه آزاد اسلامی رقابت کرد که در نهایت تیم رعد پدافند توانست با برتری برابر دانشگاه آزاد عنوان سومی را به دست بیاورد.
پس از این مسابقات سرمربی و اعضای کادر فنی دانشگاه آزاد به تصمیمات داوری در وزن ۹۷ کیلوگرم معترض بودند و معتقد بودند محمدصادق عبداللهی در طول کشتی ضربههای غیرمعمول به حریف میزند که به همین دلیل نیز محمدهادی صیدی دچار پارگی در صورت و خونریزی شد و باید دیسکالیفه میشد که این اتفاق رخ نداد و در ادامه کشتیگیر رعد پدافند با ضربه فنی حریفش را شکست داد. این مسابقه از این حیث اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد که دو تیم در نتیجه انفرادی ۵-۵ مساوی، در امتیاز مثبت هم ۲۱-۲۱ مساوی شدند و بعد از امتیازشماری، رعد پدافند ۴۸-۴۶ برنده مسابقه شد.
محمد مصلاییپور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد داوران در فینال لیگ کشتی و همچنین اعتراض دانشگاه آزاد به داوری مسابقات گفت: داوری در این دوره بسیار خوب بود و تنها یک مورد خاص ایجاد شد که تیم دانشگاه آزاد به دلیل عدم داشتن چلنج، اعتراضشان مورد موافقت قرار نگرفت و چلنج آنها سوخت. در آن صحنه تیم داوری رأی به ضربه فنی داد و با توجه به اینکه دانشگاه آزاد چلنج نداشت، طبق قانون نمیتوانستیم دخالت مستقیمی انجام دهیم. اگر مربیان در همان لحظه اشتباه نمیکردند، میتوانستند از چلنج خود استفاده کنند.
رئیس کمیسیون داوران درباره روند بازبینی فیلمها توضیح داد: در لیگ برتر، بازبینی هیچ مسابقهای انجام نخواهد شد، زیرا نتیجه هیچ مسابقهای حتی در صورت اثبات اشتباه داوری تغییر نمیکند. تجربه مسابقات داخلی و بینالمللی نشان داده است که حتی در صورت محرز شدن اشتباه داوری، نتیجه مسابقه تغییر نمییابد، بلکه صرفاً مجوزهایی به کادر فنی داده میشود تا کشتیگیر را به اردو یا اعزامی دعوت کنند و نتیجه کشتی یا تیمی تغییری نخواهد کرد.
مصلایی پور تأکید کرد: ما فیلمی بازبینی نکردیم و تا به الان هم اعتراضی هم به دستمان نرسیده ولی قطعاً سازمان لیگ و در رأس آن فدراسیون تصمیم گیرنده هستند و بعید میدانم نتیجه کشتی حتی با اشتباه محرز داوری تغییر کند. دانشگاه آزاد فرصت چلنج را از دست داده بودند و قطعاً اگر آنها حق چلنج داشتند میتوانستند از آن استفاده کنند. ما هم وارد میشدیم و فیلم را مورد بازبینی قرار میدادیم و یا ضربه فنی را قبول میکردیم یا اینکه آن را ملغی میکردیم ولی وقتی چلنج نداشتند ما هم طبق قانون اجازه دخالت در آن مسابقه را نداشتیم.
وی گفت: در طول مسابقه، زد و خورد بخشی از کشتی است به خصوص در کشتی فرنگی. ضربهها طبیعی و بخشی از روند کشتی فرنگی است و تنها در صورت عمدی بودن ضربه، داوران میتوانند اخطار دو یا دیسکالیفه اعمال کنند. قانون به مربیان اجازه میدهد در همان لحظه از حق چلنج استفاده کنند، و اگر استفاده نشود، هیچ بررسی مجددی انجام نمیشود.
رئیس کمیسیون داوری ادامه داد: در تمامی مسابقات، حق اعتراض و چلنج به مربیان داده شده است. اگر مربی اعتقاد به ضربه غیر قانونی داشته باشد، باید در همان لحظه اقدام به چلنج کند. در این مورد خاص، عدم استفاده از چلنج توسط دانشگاه آزاد باعث شد تا طبق قانون تیم داوری ضربه فنی را تأیید کند و امکان دخالت مستقیم وجود نداشت.
نظر شما