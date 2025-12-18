توضیح رئیس کمیسیون داوران فدراسیون در مورد اشتباه در لیگ کشتی فرنگی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی و فینال لیگ برتر کشتی فرنگی با حضور چهار تیم استقلال قم، نفت و گاز زاگرس جنوبی، رعد پدافند ارتش و دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان ۱۳ آذرماه در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد. در پایان رقابت‌ها، تیم استقلال قم به قهرمانی رسید، نفت و گاز در جایگاه دوم قرار گرفت و رعد پدافند ارتش با پیروزی بر دانشگاه آزاد، رتبه سوم را کسب کرد.

پس از این مسابقات سرمربی و اعضای کادر فنی دانشگاه آزاد به تصمیمات داوری در وزن ۹۷ کیلوگرم معترض و معتقد بودند محمدصادق عبداللهی در طول کشتی ضربه‌های غیرمعمول به حریف می‌زند که به همین دلیل نیز محمدهادی صیدی دچار پارگی در صورت و خونریزی شد و باید دیسکالیفه می‌شد که این اتفاق رخ نداد و در ادامه کشتی‌گیر رعد پدافند با ضربه فنی حریفش را شکست داد. این مسابقه از این حیث اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد که دو تیم در نتیجه انفرادی ۵-۵ مساوی، در امتیاز مثبت هم ۲۱-۲۱ مساوی شدند و بعد از امتیازشماری، رعد پدافند ۴۸-۴۶ برنده مسابقه شد.

حالا با توجه به اعتراض دانشگاه آزاد فیلم مسابقه ۹۷ کیلوگرم مورد بازبینی قرار گرفت، در نهایت تصمیم داوران در اعلام ضربه فنی اشتباه بوده و اگر این اشتباه رخ نمی‌داد، دانشگاه آزاد می‌توانست جایگاه سومی را به‌دست آورد. به این ترتیب سازمان لیگ با استناد به محرز شدن اشتباه داوری، به تیم دانشگاه آزاد هم کاپ سومی اهدا می‌کند.

محمد مصلایی پور رئیس کمیسیون داوران در مورد بازبینی فیلم داوری وزن ۹۷ کیلوگرم در لیگ کشتی فرنگی گفت: داور در ابتدا ضربه فنی را اعلام کرد، اما پس از بازبینی فیلم، مشخص شد که کشتی‌گیر تیم مقابل ضربه‌ای به حریف وارد کرده که به‌عنوان خطا محسوب می‌شود. چون این ضربه از خطا شروع شده و به ضربه فنی تبدیل شده، در نهایت ضربه فنی لغو شد. تیم رعد پدافند با امتیاز حاصل از این ضربه فنی برنده شد، اما پس از بررسی، به سازمان لیگ اعلام کردیم که ضربه فنی باید لغو شود.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین مسأله این بود که تیم دانشگاه آزاد در آن لحظه نمی‌توانست از چلنچ استفاده کند. چون سرمربی تیم دانشگاه آزاد چلنچ نداشتند، تیم دانشگاه آزاد قادر به اعتراض و استفاده از چلنچ خود نبود. بنابراین داوران ضربه فنی را لغو کردند. در صحنه‌های سریع و در کسری از ثانیه، تشخیص این نوع اشتباهات برای تیم داوری دشوار است، اما این موضوع در دوربین به راحتی قابل تشخیص است.

رئیس کمیسیون داوران عنوان کرد: در نهایت، ما فیلم را بررسی کردیم و متوجه شدیم که تنها اشتباه مشکوک در مسابقه همین ضربه فنی بود. پس از این بررسی، ضربه فنی لغو شد. اما تصمیم‌گیری نهایی در خصوص کاپ سومی به سازمان لیگ بستگی داشت و آنها تصمیم گرفتند که این کاپ به دانشگاه آزاد تعلق بگیرد. ما تنها اعتراض مربوط به ضربه فنی را بررسی کردیم.

مصلایی‌پور در مورد لیگ کشتی آزاد و در پاسخ به این سوال که آیا استقلال جویبار درخواست بازبینی داشته است یا خیر گفت: در مورد لیگ کشتی آزاد، هیچ اعتراضی از طرف تیم استقلال جویبار در خصوص داوری امیرحسین فیروزپور وجود نداشت. صحنه‌هایی که پیش آمده بود، کاملاً درست و تأیید شد. هیچ شکی در این مورد وجود ندارد و این صحنه‌ها کاملاً صحیح بودند. قطعاً اگر تیم دانشگاه آزاد چلنچ داشت، شاید می‌توانستیم مداخله کنیم و ضربه فنی را لغو کنیم، اما چون متأسفانه چلنچ نداشتند و ما هم نمی‌توانستیم هیچ اقدامی انجام دهیم.