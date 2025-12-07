  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹

وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۷ ریشتر در آلاسکا

وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۷ ریشتر در آلاسکا

سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۷ ریشتر، ایالت آلاسکای ایالات متحده را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، رسانه‌های محلی گزارش دادند که لرزش‌ها در جونو، مرکز ایالت، و وایت‌هورس، مرکز قلمرو یوکان کانادا، احساس شد.

طبق اعلام سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، مرکز این زلزله ۹۶ کیلومتری شمال شرقی یاکوتات و عمق ۱۰ کیلومتری بوده است.

هیچ تلفات جانی یا خسارت مالی در سمت ایالات متحده گزارش نشده است.

مرکز ملی هشدار سونامی اعلام کرد که پس از این زلزله بزرگ، هیچ تهدید سونامی وجود ندارد.

به گزارش سی‌بی‌سی نیوز، سازمان زلزله‌شناسی کانادا اعلام کرد که این زمین‌لرزه در نزدیکی مرز آلاسکا و یوکان رخ داده است.

مقامات محلی، از جمله پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا و اداره آتش‌نشانی، اعلام کردند که هیچ گزارش فوری از تلفات یا خسارات مالی دریافت نشده است.

کد خبر 6680882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها