به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، رسانههای محلی گزارش دادند که لرزشها در جونو، مرکز ایالت، و وایتهورس، مرکز قلمرو یوکان کانادا، احساس شد.
طبق اعلام سازمان زمینشناسی ایالات متحده، مرکز این زلزله ۹۶ کیلومتری شمال شرقی یاکوتات و عمق ۱۰ کیلومتری بوده است.
هیچ تلفات جانی یا خسارت مالی در سمت ایالات متحده گزارش نشده است.
مرکز ملی هشدار سونامی اعلام کرد که پس از این زلزله بزرگ، هیچ تهدید سونامی وجود ندارد.
به گزارش سیبیسی نیوز، سازمان زلزلهشناسی کانادا اعلام کرد که این زمینلرزه در نزدیکی مرز آلاسکا و یوکان رخ داده است.
مقامات محلی، از جمله پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا و اداره آتشنشانی، اعلام کردند که هیچ گزارش فوری از تلفات یا خسارات مالی دریافت نشده است.
