به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۲۴ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۵۲.۳۵ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۶۹.۵۴ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.