سازمان زمینشناسی ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد زمینلرزهای به بزرگی ۵.۴ ریشتر ۸۰ کیلومتری جنوب غربی نیکولسکی، آلاسکا را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، مرکز این زمینلرزه با عمق ۲۴ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۵۲.۳۵ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۶۹.۵۴ درجه غربی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
