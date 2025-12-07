به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که امروز یکشنبه میزبان صدر اعظم آلمان در تل‌آویو بود، طی نشست خبری گفت که مرحله اول آتش غزه در حال اتمام است و او ابراز امیدواری کرد که به زودی وارد مرحله دوم اجرای توافق شود!

وی در ادامه از فرصت صلح دم زد و به تکرار یاوه گویی علیه ایران پرداخت و مدعی شد: ایران عامل اصلی ناآرامی، تروریسم، افراط‌گرایی و بنیادگرایی بود و ما آن را به عقب راندیم.

نتانیاهو ادعا کرد: ما با صدراعظم آلمان اینکه چگونه حکومت حماس را در غزه پایان دهیم رایزنی کردیم زیرا این موضوعی مهم برای تضمین آینده ما و غزه است.

وی مرحله دوم آتش بس غزه را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت: ما اجازه تشکلی کشور فلسطینی که ما را نابود کند نخواهیم داد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: ما به دنبال روابط مسالمت آمیز با فلسطینی ها هستیم اما آنها باید از آموزش کودکان خود برای کشتن اسرائیلی ها از دست بردارند. حاکمیت امنیتی از نهر تا بحر همواره در دست اسرائیل خواهد بود.

وی افزود: همچنان یک جسد در غزه است که ما آن را برمی گردانیم.

نتانیاهو ادعا کرد: حماس همچنان آتش بس را نقض می کند و ما با قدرت به آنها پاسخ می دهیم.

وی گفت: به آلمان نمی روم و این به دلیل حکم دیوان کیفری بین المللی است که حکم بازداشت من و گالانت را صادر کرده است. دادستان دادگاه بین المللی وجهه آن را خدشه دار کرده است. دادگاه بین المللی از اتهام زنی علیه نظامیان ما دست بردارد.

نتانیاهو افزود: در برابر دریافت عفو، از حیات سیاسی کناره‌گیری نخواهم کرد.

صدر اعظم آلمان نیز در نشست خبری مشترک با نتانیاهو گفت: ما در کنار اسرائیل هستیم ولی باید به قوانین بین‌الملل و تعهداتش پایبند باشد.