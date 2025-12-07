به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا کاظمی غروب یکشنبه در بازدید از واحد تولیدی کاشی شهرستان سمنان با بیان اینکه عزم و تلاش دولت بر فعالیت مجدد واحدهای راکد است، ابراز داشت: این نگاه مدیریتی در استان سمنان نیز کاملاً به چشم می‌خورد.

وی با بیان اینکه این واحد تولیدی سال‌ها راکد مانده است، افزود: راه اندازی مجدد آن در دستور کار است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با بیان اینکه بالابردن کیفیت و صادرات محصول این واحد تولیدی از برنامه‌های این واحد تولیدی است، ابراز داشت: در مرکز استان می‌کوشیم تا این واحد تولیدی به هدف گذاری مذکور دست یابد.

کاظمی با بیان اینکه اقدامات لازم برای تسهیل فعالیت این واحد تولیدی انجام می‌شود، تصریح کرد: راه اندازی این خط تولید باعث اشتغال ۲۰۰ نفر می‌شود لذا پیشگیری از بیکاری دیگر مزایای این خط تولید است.

وی با بیان اینکه در پرداخت تسهیلات لازم همراهی لازم در استان سمنان وجود دارد، افزود: با سرمایه گذار لازم و حمایت از آن این واحد تولیدی مجدد به چرخه اقتصادی استان سمنان باز خواهد گشت.