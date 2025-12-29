به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه ظهر دوشنبه با اشاره به اهمیت اصلاح ساختارهای مالی گفت: استقرار نظام حسابداری تعهدی به‌صورت دقیق و منسجم، نقش مهمی در افزایش شفافیت مالی، کنترل هزینه‌ها و ارتقای انضباط اداری در استانداری و فرمانداری‌های تابعه دارد.

جلیل بالایی در مراسم گرامیداشت روز جهانی حسابدار که با محوریت تبیین الزامات اجرای حسابداری تعهدی و با حضور کارکنان امور مالی استانداری و عاملان ذیحساب فرمانداری‌ها در سالن شهدای شهید قلیوند برگزار شد، افزود: حسابداران نقش کلیدی در سلامت مالی سازمان‌ها ایفا می‌کنند و عملکرد حرفه‌ای آنان زیربنای تصمیم‌گیری صحیح مدیریتی است.

وی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی نیروی انسانی حوزه مالی تصریح کرد: موفقیت در اجرای حسابداری تعهدی نیازمند آموزش مستمر، تعامل مؤثر میان واحدهای مالی و استفاده از دیدگاه‌ها و تجربیات کارشناسان این حوزه است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: حسابداران و ذیحسابان به‌عنوان امین منابع عمومی، نقشی تعیین‌کننده در تحقق شفافیت، افزایش پاسخگویی و بهبود مدیریت منابع مالی دستگاه‌های اجرایی دارند.

در ادامه این مراسم، روند برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده برای استقرار نظام حسابداری تعهدی در استانداری و فرمانداری‌های تابعه استان تشریح شد و حاضران نیز دیدگاه‌ها، پیشنهادها و نکات اصلاحی خود را مطرح کردند.

در پایان این آئین، با اهدای لوح یادبود از تلاش‌ها و خدمات کارکنان حوزه امور مالی و عاملان ذیحساب تقدیر به عمل آمد.