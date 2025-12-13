استاندار کرمان: پویایی نسل جوان و دانشجو در کرمان مایه خرسندی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، شنبه شب در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان گفت: نسل جوان و دانشجو، نسلی پیشرو، مترقی و منتقد است که نگاه تیز بین نسبت به مسائل دارد.

وی با بیان اینکه دانشجو توانایی تحلیل، ارائه پیشنهاد، مطالبه گری و آگاهی‌بخشی به جامعه را دارد، افزود: در استان کرمان هر آنچه لازم باشد انجام خواهیم داد تا این فضا برای دانشجویان فراهم شود که در کنار علم اندوزی، فعالیت‌هایی در جهت رشد فکری جامعه داشته باشند.

استاندار کرمان با اشاره به شخصیت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: ایشان از بزرگ‌ترین معماران ایران امروز بودند و در جای‌جای کشور می‌توان نشانه‌هایی از خدمات بزرگ و ماندگار ایشان در دوران انقلاب و مسئولیت‌های مختلف مشاهده کرد.

طالبی، ادامه داد: از جایگاه ایشان به عنوان فرمانده جنگ تا فرمانده سازندگی، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های موجود کشور با نگاه بلند و همت بزرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی شکل گرفته است.

استاندار کرمان تصریح کرد: در مقطعی که کشور از جنگی هشت‌ساله خارج شده بود، تشکیل دولتی با رویکرد سازندگی و پیشبرد مستمر بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ، اقدامی بزرگ بود که تنها از شخصیتی با چنین ظرفیت و توان برمی‌آمد.