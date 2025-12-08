  1. اقتصاد
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

بیش از ۸۷ هزار نفر در طرح پیش فروش پارس‌نوآ ثبت‌نام کردند

در دومین طرح پیش‌فروش مشارکت در تولید پارس‌نوآ محصول جدید شرکت پارس‌خودرو تعداد ۸۷ هزار و ۸۱۷ ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۷۷ هزار و ۱۸۵ نفر، واجد شرایط شرکت در قرعه‌کشی در سه طرح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارس خودرو، مشاور مدیرعامل پارس‌خودرو گفت: در دومین طرح پیش‌فروش مشارکت در تولید پارس‌نوآ محصول جدید شرکت پارس‌خودرو تعداد ۸۷ هزار و ۸۱۷ ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۷۷ هزار و ۱۸۵ نفر، واجد شرایط شرکت در قرعه‌کشی در سه طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده شدند.

سعید تخته‌چیان افزود: براساس قرعه‌کشی برگزار شده، تعداد کلی ۱۰ هزار نفر منتخب هر سه طرح شدند و در ساعات آتی پیامک واریز وجه برای این افراد ارسال خواهد شد.

وی تأکید کرد: ۷۲ هزار و ۴۳۳ نفر در طرح عادی، ۳ هزار و ۵۵۱ نفر در طرح جوانی جمعیت و هزار ۲۰۱ نفر در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده واجد شرایط مشارکت در قرعه‌کشی شدند و منتخبان نهایی نیز از میان همین تعداد و در حضور نمایندگان نهادهای نظارتی شناسایی شد.

تخته‌چیان با اشاره به برخی آمارهای منتشره، گفت: طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۵۰ درصد ظرفیت هر ثبت‌نام به واجدان شرایط طرح جوانی جمعیت اختصاص تعلق دارد و باتوجه به اینکه ثبت‌نام‌کنندگان در این طرح می‌بایست حائز شرایط خاصی باشند، لذا تعداد آنان همواره کمتر از طرح‌های عادی است.

وی تصریح کرد: آمار شرکت کنندگان در هر دو طرح ثبت‌نام پارس‌نوآ، حاکی از استقبال گسترده از محصول جدید پارس‌خودرو است.

مشاور مدیرعامل پارس‌خودرو در پایان افزود: پیش‌فروش محصول جدید پارس‌خودرو باتوجه به بازه زمانی تحویلی، مطابق با برنامه تولید سال آتی صورت می‌گیرد و این شرکت در بازه زمانی اعلام شده خودروهای مشتریان را تحویل خواهد داد.

