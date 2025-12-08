قطع و وصل آیلتس و مشکلات ناشی از آن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه همشهری نوشت: جوانانی که قصد تحصیل در دانشگاههای کشورهای انگلیسی زبان را داشته باشند، باید در کنار مدارک تحصیلی، یک گواهینامه بینالمللی زبان هم ارائه کنند. آزمون آیلتس ۳۶ سال قبل برای نخستینبار در جهان برگزار شد و بعد از چند سال، آزمونهای آن به ایران هم راه پیدا کرد. آیلتس در ۳ سطح مختلف و هر ماه ۲ بار یا گاهی بیشتر در ایران برگزار میشد و مدرک آن تا ۲ سال اعتبار داشت. چند روز قبل، نماینده آیلتس در ایران اعلام کرد که مؤسسه IDP Education Limited بهدلیل برخی شرایط مالی و مقرراتی، بعد از آخرین روز نخستینماه سال جدید میلادی، یعنی ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ دیگر آزمونی در ایران برگزار نمیکند و هیچ دلیل واضحی برای قطع آزمونها اعلام نشده است.
قطع و دوباره وصل شده است
این نخستینباری نیست که آزمون آیلتس متوقف میشود. در چند دهه گذشته بارها این آزمون قطع شده اما دوباره به جریان افتاده است. دانشگاههای معتبر دنیا دانشجویان مهاجر را به شرط داشتن نمره ۷ از ۹ آیلتس میپذیرند؛ در نتیجه زمانی که امکان امتحان دادن در ایران نباشد، جمعیت جوانان متقاضی، روانه کشورهای همسایه میشوند.
در سال ۱۳۹۱ انتقال هزینه آزمون به سازمان اصلی بهدلیل محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمها قطع و امتحانات آیلتس متوقف شد؛ بعد از مدتی برگزارکنندگان ایرانی راهی برای نقل و انتقال پول پیدا کردند. سال ۱۳۹۷ هم دوباره همین مشکل تکرار شد. در سال ۱۳۹۹ بیماری کرونا برگزاری امتحانات را قطع کرد.
در این مدت سازمان انگلیسی برگزارکننده، روش امتحان گرفتن را از «کاغذی» به «رایانهای» سوق داد اما اتصال ایران به شبکه اینترنت جهانی همیشه با تحریم و فیلتر برقرار میشود. قوانین آیلتس هم برای جلوگیری از تقلب، سختگیریهای زیادی دارد؛ در نتیجه بعد از سال ۱۴۰۰ هم چندینبار آزمونها به تأخیر افتاد یا لغو شد. مشکل دیگری که در این سالها بهوجود آمده، تقلب در امتحانات آنلاین بود. آیلتس قوانینی دارد که براساس آن اگر احتمال تقلب بدهد، میتواند نتایج را باطل و امتحان را تجدید کند. با این حال روشهای زیادی برای تقلب اختراع شده است.
از سال ۱۴۰۲ به بعد، مشکل دیگری پیش آمد؛ اینکه هزینه برگزاری آیلتس بهدلیل افزایش قیمت ارزهای خارجی دائماً تغییر میکرد و پرداختها باید تکمیل میشدند. بعضی از مؤسسات برگزارکننده آیلتس هم با مشکل مجوزهای خود روبهرو شدند. برای همین باز هم آزمونها به تأخیر افتادند. آخرین قیمت ثبتنام آیلتس در تابستان و پاییز ۱۴۰۴ بیش از ۳۰ میلیون تومان برای هر داوطلب است.
گردشگری با آزمون انگلیسی
با قطع شدن آزمون آیلتس، مهاجران باید به فکر راه دیگری برای کسب گواهینامه آموختن زبان انگلیسی باشند. یک راهحل، رفتن سراغ آزمونهای دیگر مانند تافل است. تافل که معادل آمریکایی آیلتس است، همچنان در ایران برگزار میشود و خبری از توقف آن نیست. پیرسون و دولینگو هم ۲آزمون دیگری هستند که سطح اعتبار کمتری دارند. روش دوم، رفتن به یکی از کشورهای همسایه است. در حال حاضر، برگزارکنندگان تورهای گردشگری، تبلیغات برای تور آزمون آیلتس در ترکیه، ارمنستان، گرجستان و دوبی را شروع کردهاند.
برگزارکنندگان قیمت تورها را اعلام نمیکنند یا آن را با واحد پولی کشور مقصد تعیین میکنند. هزینه ثبتنام هم همچنان به دلار است و برگزارکنندگان تور معمولاً نقشی در آن ندارند. آنها فقط اطمینان میدهند که اتاقی در یک هتل آرام برای آمادگی قبل از آزمون در اختیار داوطلب قرار میدهند. بیشترین مقصد شهر استانبول است و کسی که بخواهد در این شهر آیلتس بدهد، به جز ۳۰ میلیون تومان هزینه ثبتنام در سایت، باید ۳۰- ۲۰ میلیون تومان هم برای هواپیما، هتل و… کنار بگذارد.
گروه جاماندگان از آیلتس
تمایل به مهاجرت از طریق پذیرش دانشگاهی همچنان زیاد است. نمیتوان پیشبینی کرد که توقف آزمون آیلتس چه میزان بر روند مهاجرت تأثیر خواهد گذاشت، ولی احتمالاً گروهی در تلاشند تا در کشورهای دیگر، این آزمون را طی کنند که این هم نیازمند توان مالی است. امسال بخشی از کسانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند، توان مالی ضعیفتری از سالهای قبل پیدا کردهاند و در حال حاضر هم انواع موانع را در مقابل خود میبینند.
وقتی کسی به اندازه سفر ترکیه و شرکت در آیلتس استانبول پول نداشته اما اشتیاق مهاجرت از این راه را داشته باشد وارد گروهی میشود که به آنها «جاماندگان» میگویند. در آینده این گروه از جوانان در جامعه ایرانی تأثیراتی به جا خواهد گذاشت. البته یک مسیر دیگر هم ممکن است دنبال شود و آن آزمونهای جایگزین آیلتس است. در فضای دانشگاهی شنیده میشود که برخی پذیرشهای خارجی با آزمون دولینگو ممکن شده است.
نظر شما