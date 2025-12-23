به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه بیزنساستاندارد در گزارشی نوشت: یکی از بزرگترین نیروگاههای هستهای ژاپن پس از گذشت نزدیک به ۱۵ سال از فاجعه هستهای فوکوشیما، در آستانه بازگشت به مدار تولید برق قرار گرفته است.
این روزنامه انگلیسی زبان افزود: تصمیم به ازسرگیری فعالیت نیروگاه «کاشیوازاکی-کاریوا» نقطه عطفی در چرخش دوباره توکیو به سمت انرژی هستهای است.
براساس این گزارش، نیروگاه کاشیوازاکی-کاریوا که در حدود ۲۲۰ کیلومتری شمالغرب توکیو واقع شده، پس از زلزله و سونامی ویرانگر سال ۲۰۱۱ و حادثه فوکوشیما، به همراه ۵۳ رآکتور دیگر در ژاپن تعطیل شد. از آن زمان تاکنون، ژاپن تنها ۱۴ رآکتور از ۳۳ واحد قابلفعالیت خود را دوباره راهاندازی کرده است.
کاشیوازاکی-کاریوا نخستین نیروگاهی خواهد بود که پس از فوکوشیما تحت مدیریت شرکت برق توکیو (تپکو) فعالیت خود را از سر میگیرد.
در شرایطی که برخی از مردم منطقه، نگران ایمنی این نیروگاه هستهای هستند، دولت ژاپن از این تصمیم بهعنوان اقدامی در راستای تقویت امنیت انرژی، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و پاسخ به رشد تقاضای برق، بهویژه در حوزه مراکز داده و هوش مصنوعی، دفاع کرده است.
بر اساس برنامههای اعلام شده، توکیو قصد دارد سهم انرژی هستهای را تا سال ۲۰۴۰ به حدود ۲۰ درصد سبد برق این کشور افزایش دهد.
