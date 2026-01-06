  1. استانها
تیم سیار انتقال خون کرمانشاه میهمان مردم هرسین می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: تیم سیار خونگیری این اداره کل روز ۱۶ دی ماه برای دریافت خون‌های اهدایی مردم نوع‌دوست، در شهرستان هرسین مستقر خواهد شد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم‌های سیار به شهرستان‌های فاقد پایگاه ثابت برای دسترسی آسان‌تر اهداکنندگان، اظهار کرد: بنا بر برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تیم سیار خونگیری استان کرمانشاه جهت جمع‌آوری خون‌های اهدایی مردم شریف شهرستان هرسین اعزام می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: این تیم سیار در روز سه‌شنبه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ در محل «بیمارستان شهدا» این شهرستان مستقر شده و آماده خدمت‌رسانی به داوطلبان است.

وی در خصوص ساعات مراجعه بیان کرد: مردم نوع‌دوست هرسین می‌توانند از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر برای اهدای خون به محل یاد شده مراجعه کنند.

میرزاده با تأکید بر لزوم همراه داشتن مدارک شناسایی، تصریح کرد: همراه داشتن کارت ملی برای تمامی اهداکنندگان الزامی است و داوطلبان باید پیش از مراجعه از سلامت عمومی خود اطمینان حاصل کنند.

این مسئول در پایان با دعوت از اقشار مختلف مردم برای مشارکت در این امر انسان‌دوستانه، خاطرنشان کرد: نیاز به خون و فرآورده‌های خونی یک نیاز همیشگی است و حضور تیم‌های سیار فرصت مغتنمی برای شهروندانی است که امکان مراجعه به مرکز استان را ندارند تا در نجات جان بیماران سهیم شوند.

