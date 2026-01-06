مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم‌های سیار به شهرستان‌های فاقد پایگاه ثابت برای دسترسی آسان‌تر اهداکنندگان، اظهار کرد: بنا بر برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تیم سیار خونگیری استان کرمانشاه جهت جمع‌آوری خون‌های اهدایی مردم شریف شهرستان هرسین اعزام می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: این تیم سیار در روز سه‌شنبه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ در محل «بیمارستان شهدا» این شهرستان مستقر شده و آماده خدمت‌رسانی به داوطلبان است.

وی در خصوص ساعات مراجعه بیان کرد: مردم نوع‌دوست هرسین می‌توانند از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر برای اهدای خون به محل یاد شده مراجعه کنند.

میرزاده با تأکید بر لزوم همراه داشتن مدارک شناسایی، تصریح کرد: همراه داشتن کارت ملی برای تمامی اهداکنندگان الزامی است و داوطلبان باید پیش از مراجعه از سلامت عمومی خود اطمینان حاصل کنند.

این مسئول در پایان با دعوت از اقشار مختلف مردم برای مشارکت در این امر انسان‌دوستانه، خاطرنشان کرد: نیاز به خون و فرآورده‌های خونی یک نیاز همیشگی است و حضور تیم‌های سیار فرصت مغتنمی برای شهروندانی است که امکان مراجعه به مرکز استان را ندارند تا در نجات جان بیماران سهیم شوند.