عملیات آبرسانی به ۲۷ روستای گیلان تکمیل شد

مارال محبوب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان و با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در پروژه محرومیت‌زدایی شهرستان‌های هدف شامل رشت، رودبار، تالش و سیاهکل، عملیات اجرایی باقیمانده پروژه‌های اولویت‌دار قرارگاه برای سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری و در حال انجام است.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل احداث ۷ باب مخزن ذخیره به حجم کل ۸۵۰ متر مکعب، ساخت ۲ باب ایستگاه پمپاژ، لوله‌گذاری خطوط انتقال به طول ۱۲۰ کیلومتر و توسعه شبکه توزیع آب با اجرای ۷ کیلومتر لوله‌گذاری می‌باشد.

معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان تصریح کرد: برای تکمیل این عملیات اعتباری معادل ۷۷۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

محبوب ادامه داد: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، مشکل کمبود آب آشامیدنی در ۲۷ روستای دارای تنش آبی واقع در شهرستان‌های رشت، رودبار، تالش و سیاهکل برطرف خواهد شد و جمعیتی بالغ بر ۲۱ هزار نفر از نعمت آب سالم و بهداشتی برخوردار می‌شوند.

وی در پایان با تاکید بر اهمیت تأمین زیرساخت‌های آب شرب روستایی گفت: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در تلاش است تا با اجرای پروژه‌های مختلف، خدمات مطلوب و پایدار آبرسانی را در مناطق محروم و کم‌برخوردار استان فراهم کند و رضایت مردم را جلب نماید.