۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

خدمت درپایگاه‌های بسیج بزرگ‌ترین مدال افتخارمجاهدان انقلاب اسلامی است

خدمت درپایگاه‌های بسیج بزرگ‌ترین مدال افتخارمجاهدان انقلاب اسلامی است

زنجان- فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان گفت: خدمت خالصانه وبی منت در پایگاه‌های مقاومت بسیج بزرگ‌ترین مدال افتخار هر بسیجی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن سهندی در اختتامیه جشنواره اسوه استانی که در حسینیه عاشقان ثارالله برگزار شد، با گرامیداشت یاد خاطره شهدا با بیان اینکه مجاهدت خالصانه و خدمت در مسیر انقلاب اسلامی امروز از ارزشمندترین عبادات است اظهارداشت:مسیر مجاهدت تنها در میدان نظامی معنا پیدا نمی‌کند؛ امروز در سنگرهای اجتماعی و پایگاه‌های مقاومت نیز همان جهاد فی سبیل‌الله ادامه دارد.

وی بیان کرد:پایگاه‌های مقاومت امروز در محلات شهری و روستایی، سنگر خدمت به مردم‌ هستند و از نخستین روز تشکیل بسیج، هدف اصلی آن خدمتگزاری و رسیدگی به نیازهای مردم بوده است؛ موضوعی که امروز با تلاش رزمندگان و فرماندهان بسیجی در قالب حضور فعال در محلات، بیش از پیش تحقق یافته است.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی نیروهای بسیجی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و امدادی، تصریح کرد: مجاهدت در زمان حاضر یعنی ایستادن پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت بی‌منت به مردم که این مسیر، مصداق وعده الهی و تجلی آیه‌ای است که خداوند اجر مجاهدان را برتر از همه می‌داند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان خاطرنشان کرد:امیدواریم با تبعیت از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و شهدای گران‌قدر، همه ما در زمره زمینه‌سازان ظهور و از ثابت‌قدمان در مسیر خدمت به مردم باشیم.

