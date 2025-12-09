به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن سهندی در اختتامیه جشنواره اسوه استانی که در حسینیه عاشقان ثارالله برگزار شد، با گرامیداشت یاد خاطره شهدا با بیان اینکه مجاهدت خالصانه و خدمت در مسیر انقلاب اسلامی امروز از ارزشمندترین عبادات است اظهارداشت:مسیر مجاهدت تنها در میدان نظامی معنا پیدا نمی‌کند؛ امروز در سنگرهای اجتماعی و پایگاه‌های مقاومت نیز همان جهاد فی سبیل‌الله ادامه دارد.

وی بیان کرد:پایگاه‌های مقاومت امروز در محلات شهری و روستایی، سنگر خدمت به مردم‌ هستند و از نخستین روز تشکیل بسیج، هدف اصلی آن خدمتگزاری و رسیدگی به نیازهای مردم بوده است؛ موضوعی که امروز با تلاش رزمندگان و فرماندهان بسیجی در قالب حضور فعال در محلات، بیش از پیش تحقق یافته است.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی نیروهای بسیجی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و امدادی، تصریح کرد: مجاهدت در زمان حاضر یعنی ایستادن پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت بی‌منت به مردم که این مسیر، مصداق وعده الهی و تجلی آیه‌ای است که خداوند اجر مجاهدان را برتر از همه می‌داند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان خاطرنشان کرد:امیدواریم با تبعیت از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و شهدای گران‌قدر، همه ما در زمره زمینه‌سازان ظهور و از ثابت‌قدمان در مسیر خدمت به مردم باشیم.