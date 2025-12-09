  1. جامعه
تأکید ایران و پاکستان بر تقویت همکاری‌های مرزی

فرمانده مرزبانی ایران و سرکنسول کشورمان در کراچی بر همکاری مشترک و تکمیل پروژه‌های انسداد مرزی برای ارتقای امنیت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه رزمایش امنیت دریایی باراکودا کراچی پاکستان، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با آقای اکبر عیسی‌زاده، سرکنسول ایران در کراچی دیدار و گفتگو کرد.

سردار گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا در این دیدار با اشاره به تصویب بودجه انسداد مرز در دولت قبل، بر مسئولیت اعمال حاکمیت مرزبانی در تمام خطوط تأکید و اظهار داشت: در مرزهای شرقی چالش‌هایی وجود دارد، اما با درک مشترک و همکاری فنی و حقوقی، روابط مرزی مطلوب بین مرزبانان ایران و پاکستان حاکم است.

وی تأکید کرد: با تکمیل پروژه انسداد مرزی شامل سامانه‌های هشدار صوتی و نوری و ساخت برجک‌ها، اعمال حاکمیت به نحو مطلوب محقق می‌شود.

عزم برای مقابله با تهدیدات مرزی

عیسی زاده، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در پاکستان نیز در این دیدار، گفت: دنیای امروز محل رقابت و جابه‌جایی کریدورهاست و سرمایه‌گذاری برای توسعه در مناطق مرزی یک ضرورت حیاتی است.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ادامه، اظهار داشت: این دیدارها نشان‌دهنده نگرانی مشترک نسبت به تهدیدات مرزی و عزم برای مقابله با آنها از طریق رویکردی فنی و توسعه‌ای است.

