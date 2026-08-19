به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نشست با معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربناییِ معاون اول رئیس‌جمهور، مهم‌ترین نیازهای این نهاد در حوزه توسعه زیرساخت‌های عمرانی، تأمین اعتبار پروژه‌های خانه امید و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی را مطرح و درباره راهکارهای رفع موانع موجود گفت‌وگو شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر افزود: در نشست رئیس کل دادگستری استان بوشهر و رئیس اداره حقوقی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز حضور داشتند، تقویت ناوگان ماشین‌آلات عمرانی بنیاد مسکن استان یکی از محورهای اصلی این نشست بود.

وی گفت: در این بخش، بر ضرورت تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات عمرانی بنیاد مسکن بوشهر با هدف افزایش توان اجرایی، تسریع در اجرای پروژه‌ها و ارتقای کیفیت عملیات عمرانی تأکید شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر بیان کرد: همچنین موضوع تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های خانه امید و نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت حمایت و همراهی برای فراهم شدن منابع مالی لازم جهت اجرای این پروژه‌ها تأکید شد.

وی اضافه کرد: بخش دیگری از این نشست به تأمین اعتبار برای بازسازی و جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی اختصاص داشت. با توجه به مسئولیت بنیاد مسکن در ارزیابی و پیگیری امور مرتبط با واحدهای آسیب‌دیده، بر ضرورت تأمین به‌موقع منابع مالی برای تسریع در روند بازسازی و رفع مشکلات خانوارهای خسارت‌دیده مورد تاکید قرار گرفت.

پیش از این نیز بنیاد مسکن استان بوشهر از پرداخت خسارت در مرحله نخست به بیش از ۸ هزار واحد آسیب‌دیده خبر داده بود.