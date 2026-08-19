  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰

جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده از جنگ استان بوشهر پیگیری شد

جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده از جنگ استان بوشهر پیگیری شد

بوشهر-مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر گفت: برای تأمین اعتبار پروژه‌های خانه امید و جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده از جنگ با معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربناییِ معاون اول رئیس‌جمهور رایزنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نشست با معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربناییِ معاون اول رئیس‌جمهور، مهم‌ترین نیازهای این نهاد در حوزه توسعه زیرساخت‌های عمرانی، تأمین اعتبار پروژه‌های خانه امید و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی را مطرح و درباره راهکارهای رفع موانع موجود گفت‌وگو شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر افزود: در نشست رئیس کل دادگستری استان بوشهر و رئیس اداره حقوقی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز حضور داشتند، تقویت ناوگان ماشین‌آلات عمرانی بنیاد مسکن استان یکی از محورهای اصلی این نشست بود.

جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده از جنگ استان بوشهر پیگیری شد

وی گفت: در این بخش، بر ضرورت تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات عمرانی بنیاد مسکن بوشهر با هدف افزایش توان اجرایی، تسریع در اجرای پروژه‌ها و ارتقای کیفیت عملیات عمرانی تأکید شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر بیان کرد: همچنین موضوع تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های خانه امید و نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت حمایت و همراهی برای فراهم شدن منابع مالی لازم جهت اجرای این پروژه‌ها تأکید شد.

وی اضافه کرد: بخش دیگری از این نشست به تأمین اعتبار برای بازسازی و جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی اختصاص داشت. با توجه به مسئولیت بنیاد مسکن در ارزیابی و پیگیری امور مرتبط با واحدهای آسیب‌دیده، بر ضرورت تأمین به‌موقع منابع مالی برای تسریع در روند بازسازی و رفع مشکلات خانوارهای خسارت‌دیده مورد تاکید قرار گرفت.

پیش از این نیز بنیاد مسکن استان بوشهر از پرداخت خسارت در مرحله نخست به بیش از ۸ هزار واحد آسیب‌دیده خبر داده بود.

کد مطلب 6921842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها