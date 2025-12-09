به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هفتمین دوره «همایش و نمایشگاه بین‌المللی فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی، شوینده و صنایع وابسته از نوزدهم تا ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ در طبقه‌ای یک مرکز نمایشگاهی ایران‌مال فرصتی برای گردهمایی تولیدکنندگان، شرکت‌های دانش‌بنیان، واردکنندگان، متخصصان، فعالان زنجیره تأمین و سیاست‌گذاران محصولات آرایشی بهداشتی فراهم می‌آورد.

ایران‌کازمتیکا محورهای کلیدی همچون استانداردهای ایمنی و سلامت محصولات، نوآوری‌های فناورانه، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش کیفیت بسته‌بندی و رقابت‌پذیری برندهای ایرانی را در اولویت قرار داده است.

پنج شنبه بیستم آذر هم شانزدهمین کنگره و نمایشگاه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران به مجموعه نمایشگاهی ایران‌مال می‌آید. در این کنگره هم که در طبقه‌ای صفر مجموعه نمایشگاهی ایران‌مال برگزار می‌شود شناخته‌شده‌ترین متخصصان درد داخلی و خارجی با هدف استانداردسازی و پیشرفت در زمینه تخصص درد یافته‌های علمی خود را به اشتراک می‌گذارند.

