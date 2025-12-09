به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی صبح سه‌شنبه در چهارمین همایش ستاد صبر استان سمنان و آئین تجلیل از متنفذین، مؤثرین و صلح‌یاران استان در محل دستگاه قضائی مرکز استان با اشاره به توصیه امیرالمومنین علی (ع) به رعایت نظم در کارها و صلح و سازش در جامعه در نامه مذکور اظهار کرد: در این نامه به رفع کدورت‌ها و ترویج صلح در جامعه تاکید شده و آمده بنابر فرموده پیامبر اکرم (ص) هرکس بین دو نفر یا دو گروه، صلح و آشتی برقرار کند، جایگاه عمل او از یک سال نماز و روزه و یا نماز و روزه بسیار زیاد، بالاتر و برتر است!

وی با تاکید بر اهمیت موضوع صبر افزود: در آموزه‌های دینی بارها و بارها بر صبر و شکیبایی توصیه شده؛ صبر در مقابل دنیاطلبی به معنای زهد، در برابر غضب به معنای حِلم، در برابر شهوات به معنای عفت، در برابر دشمن به معنای جهاد و در برابر تبعیض به معنای عدالت است.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه بر اساس آیات قرآن، خداوند به صابرین دو مرتبه پاداش عنایت می‌فرماید، گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران پرچمدار صبر و پایداری در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل هستند.

مطیعی با یادآوری دشواری و مشقّت‌های برقراری صلح میان افراد گفت: انجام فعالیت‌ها و خدمات فرهنگی در زمینه عفو و بخشش، موجب تسهیل و تسریع در امور صلح‌یاران خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم فراگیری آموزش‌های تخصصی در حوزه برقراری صلح ادامه داد: خداوند متعال توفیق برقراری صلح و سازش میان افراد را به اولیای خود عنایت می‌فرماید و باید توجه داشته باشیم بدون برخورداری از تخصص و عدالت نمی‌توان امر مهم صلح را میان مردم برقرار کرد!

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان با تاکید بر اینکه اجحاف به حقوق یکی از طرفین به‌معنای صلح نخواهد بود، اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد تصور درستی از صلح و سازش ندارند، مثلاً حقوق یکی از طرفین را به هر دلیل نادیده می‌گیرند و یا کوچک می‌شمارند و در برخی موارد نیز به علت تمایل ناخودآگاه به یکی از طرفین روش دیگری را دنبال می‌کنند.

مطیعی بر لزوم توجه به موضوعات حوزه خانواده تاکید و با اشاره به بالا بودن آمار طلاق در برخی مناطق خاطرنشان کرد: رفع این مسئله نیازمند ورود جدی‌تر مسئولان فرهنگی استان و ارائه آموزش‌های دینی و مهارت‌های اجتماعیِ واقعی [و نه صوری] در دوره پیش از ازدواج است تا شاهد کاهش فشار بر صلح‌یاران در حوزه مسائل خانواده باشیم.