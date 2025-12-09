سقوط سه اصله تیر برق بتنی در اورامان بر اثر رانش زمین 

فیروز عارفی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر رانش زمین و شدت بارشها، سه تیر برق بتنی در اورامان دچار شکستگی شد، اما با اقدام بهموقع اکیپهای عملیاتی، هیچگونه قطعی گستردهای در شبکه برق این منطقه رخ نداد.
وی افزود: برق منطقه از طریق دو فیلر از شهر مریوان و دگاگا تأمین شد و خوشبختانه شبکه برقرسانی هماکنون بدون مشکل در حال ارائه خدمات است.
فرماندار سروآباد گفت: همچنین روز گذشته بر اثر رانش کوه در منطقه اورامان، چند رأس دام تلف یا دچار آسیب شدند.
عارفی تأکید کرد: تیمهای ارزیاب در حال بررسی میزان خسارات هستند و اقدامات لازم برای پشتیبانی و جبران خسارتها انجام خواهد شد.
