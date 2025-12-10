زهرا نخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت افزایش جمعیت و توجه به سلامت مادران و خانوادهها، اظهار کرد: حوزه بهداشت دانشگاه با اجرای برنامههای آموزشی و مشاورهای، اقدام به ارائه آموزش پیش از ازدواج، آمادگی برای بارداری، زایمان ایمن و شیردهی به مادران میکند تا نسل سالم و پایدار تأمین شود.
وی ابراز کرد: در نیمه نخست سال جاری بیش از هزار زوج در کلاسهای آموزش ازدواج و سلامت خانواده شرکت کردهاند و مراکز «نَفَس» کاشان و آران بیدگل نیز با ارائه خدمات مشاورهای و حمایتی موفق شده ۹۱ درصد مادران باردار متمایل به سقط را از تصمیم خود منصرف کند.
رئیس گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده و مدارس حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: در ۵۱ مرکز و پایگاه سلامت کاشان و آران و بیدگل، کلاسهای آمادگی برای زایمان توسط ماماهای دوره دیده، به صورت رایگان برگزار میشوند. همچنین مراقبتهای پیش از بارداری، دوران بارداری، پس از زایمان به همراه ارائه مکملهای دارویی و آموزشهای سلامت روان به صورت رایگان در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات بخشی از تلاشهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای ارتقای سلامت خانواده و تقویت جوانی جمعیت در منطقه است و بر لزوم همکاری خانوادهها و بهرهگیری از خدمات مراکز بهداشتی تأکید کرد.
نخی افزود: طبق بررسیهای انجام شده در سطح منطقه کاشان ۴۳ درصد زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله منطقه کاشان بدون فرزند یا تکفرزند هستند که این یک هشدار است که اگر روند به همین گونه باشد خطر پیری جمعیت کاشان جدی است.
