قلندرشریف: مشهد در حوزه هوشمندسازی فضای سبز رتبه اول کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندرشریف صبح پنجشنبه در آئین بهره‌برداری از ۳۵ دستگاه اتوبوس جدید، با اشاره به فضای معنوی شهر در هفته دفاع مقدس و برگزاری کنگره بزرگداشت شهدا در مشهد اظهار کرد: این روزها شهر ما بوی ایثار و شهادت می‌دهد و امیدوارم مردم عزیز، به‌ویژه مشهدی‌ها، در برنامه‌ها و نمایش‌های فاخر این ایام شرکت کنند. نمایش حماسی در مجموعه آیه‌ها از جمله برنامه‌های شاخصی است که تماشای آن خالی از لطف نیست.

شهردار مشهد بیان کرد: بهترین تبلیغ برای مدیریت شهری ارائه خدمت مؤثر به مردم است. در این مسیر با تلاش جمعی در شهرداری، شورای شهر و همراهی دستگاه‌های مختلف استانی، پروژه‌های مهمی به ثمر نشسته است.

وی گفت: یکی از نمونه‌های همکاری ارزشمند، تصویب و تأیید سریع خرید اتوبوس‌های جدید بود که با حمایت شورای شهر و کمیته تطبیق فرمانداری انجام شد و امروز ثمرات آن را در ارتقای ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌بینیم.

قلندرشریف بیان کرد: موضوعات محیط‌زیستی همواره برای ما در اولویت بوده و هر پروژه‌ای علاوه بر حل مشکلات شهری و ارتقای زیرساخت‌ها، باید اثری مثبت در کاهش آلودگی و بهبود محیط زیست داشته باشد. توسعه مترو، نوسازی تاکسی‌ها و ورود اتوبوس‌های جدید، نقش تعیین‌کننده‌ای در این مسیر دارند.

شهردار مشهد افزود: این خط که از میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی را پوشش می‌دهد، در ایام اخیر نقشی حیاتی در تردد زائران و مجاوران داشته است. اگر این پروژه در سال‌های گذشته پیش نمی‌رفت، امکان جابجایی آسان مسافران وجود نداشت. امروز مشهد تنها شهر کشور است که به‌طور همزمان در سه خط مترو فعالیت دارد.

وی گفت: در شرایط اقتصادی سخت، برخی تحقق این پروژه‌ها را غیرممکن می‌دانستند، اما با روحیه ریسک‌پذیری مدیریت شهری و تصویب شورای شهر، توانستیم وارد عرصه اوراق مشارکت شویم. نتیجه این ریسک، شکستن رکورد کشور در سه سال اخیر بود؛ به‌طوری‌که سال ۱۴۰۲ رقم ۳۹۰۰ میلیارد، سال ۱۴۰۳ حدود ۵۳۵۰ میلیارد و امسال در سال ۱۴۰۴، ۸ همت اوراق مشارکت منتشر شد. این رکورد حتی تهران را هم پشت سر گذاشته است.

قلندرشریف اظهار کرد: ۸ همت یعنی خدمت بی‌سابقه به مردم مشهد؛ خدمتی در حوزه مترو، اتوبوسرانی و خدمات شهری. امروز مشهد در حوزه خدمات شهری و هوشمندسازی فضای سبز رتبه اول کشور را دارد، در حوزه حمل‌ونقل مترویی رتبه دوم و در سرانه اتوبوسرانی نسبت به جمعیت رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

شهردار مشهد بیان کرد: این اوراق به‌صورت هدفمند صرف توسعه مترو، اتوبوسرانی و خدمات شهری می‌شود و به ما کمک می‌کند به اهداف تعیین‌شده در قانون حمل‌ونقل کشور برسیم؛ از جمله افزایش سهم مترو به ۴۰ درصد، کاهش سهم خودروهای شخصی از ۶۰ درصد به ۲۵ درصد و در نهایت بهبود چشمگیر کیفیت هوا و محیط زیست از ثمرات آن بوده است.

وی گفت: مشهد امروز به کارگاهی بزرگ تبدیل شده است که شامل پروژه‌های زیرزمینی مانند خطوط مترو تا پروژه‌های روی زمین همچون تقاطع‌های غیر همسطح و طرح‌های چند ده هزار میلیاردی می‌شود. به‌زودی پروژه چپ‌گرد میدان شهید فهمیده در ۱۵ آبان به بهره‌برداری خواهد رسید.