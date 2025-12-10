بهترین راه تعمیر اجاق گاز؛ ۹ تکنیک کاربردی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، حتماً تابه‌حال برایتان پیش آمده که در پی خرابی گاز، به دنبال بهترین شرکت تعمیر اجاق گاز گشته باشید! وقتی بعد از یک روز کاری به خانه بر می‌گردید و مشغول فراهم کردن مقدمات شام می‌شوید، مواد غذایی را خرد می‌کنید و پیاز را داخل ماهیتابه می‌ریزید اما ناگهان با مشکل روشن نشدن اجاق گاز روبه‌رو می‌شوید چه حسی پیدا می‌کنید؟

چنین اتفاقی می‌تواند تمام برنامه شما را مختل کند و حس اضطراب و کلافگی به همراه داشته باشد؛ پس طبیعی است که بخواهید بدون اتلاف وقت مشکل را برطرف کنید و به پخت‌وپز ادامه دهید. برخی از مشکلات اجاق گاز با چند بررسی ساده برطرف می‌شوند؛ اما گاهی شرایط به‌گونه‌ای است که تنها یک تعمیرکار ماهر می‌تواند مشکل را حل کند.

در چنین شرایطی، استفاده از خدمات تعمیر اجاق گاز ایمن‌ترین و منطقی‌ترین راه است.

بررسی راهکارهای مطمئن برای عیب‌یابی و رفع خرابی اجاق گاز

مشکلاتی اعم از ضعیف شدن شعله‌ها، نشت گاز، عملکرد نادرست ترموکوپل و … از شایع‌ترین مشکلاتی هستند که نیاز به رسیدگی فوری و تخصصی را ضروری می‌کنند. مشکلات شایع هنگام تعمیر اجاق گاز رومیزی عبارت‌اند از:

احساس بوی گاز هنگام روشن بودن شعله

استشمام بوی گاز یکی از جدی‌ترین نشانه‌های بروز مشکل در اجاق گاز است و خطرات جبران‌ناپذیری به دنبال دارد. در چنین وضعیتی اولین قدم، بستن سریع شیر اصلی گاز است و باید از روشن کردن وسایل برقی، فندک یا هر عاملی که موجب ایجاد جرقه می‌شود به‌شدت پرهیز کرد.

برای شناسایی محل نشت می‌توان محل اتصال‌ها را با محلول کف صابون بررسی کرد. تشکیل حباب، نشانه وجود نشتی است.

خاموش شدن مکرر شمعک

قطع شدن پی‌درپی شعله پیلوت معمولاً به دلیل تنظیم نبودن آن یا کمبود میزان گاز ورودی رخ می‌دهد. در بسیاری از مواقع با انجام تنظیمات دقیق می‌توان این مشکل را برطرف کرد؛ اما اگر پس از تنظیم نیز پیلوت همچنان خاموش شدن، لازم است دستگاه توسط یک تکنسین متخصص تعمیر گاز اخوان، یا برند مرتبط به‌صورت کامل بررسی و عیب‌یابی شود.

تغییر رنگ شعله از آبی به زرد

شعله‌ای که درست کار می‌کند، به رنگ آبی شفاف و یکنواخت می‌سوزد. زمانی که رنگ آن به زردی مایل می‌شود، معمولاً نشان دهنده اختلال در ورود هوا و کاهش میزان اکسیژن لازم برای احتراق است. این مشکل اغلب به دلیل تنظیم نادرست دریچه هوای مشعل ایجاد می‌شود.

نوسان و کاهش قدرت شعله

یکی از ایرادهای رایج هنگام تعمیر اجاق گاز رومیزی در کرج، کم شدن شدت شعله یا ناپایداری آن است. این مشکل معمولاً به خاطر اختلال در فشار گاز یا خرابی قطعاتی مانند شیر تنظیم گاز ایجاد می‌شود.

هرگونه تعمیر غیرحرفه‌ای در این بخش می‌تواند پیامدهای خطرناکی از جمله نشتی گاز به همراه داشته باشد؛ به همین علت سپردن کار به تعمیرکار باتجربه، درست‌ترین تصمیم است.

جرقه زدن بدون تشکیل شعله

گاهی پیش می‌آید که فندک به‌درستی جرقه می‌زند اما شعله‌ای ایجاد نمی‌شود. در چنین شرایطی ممکن است مسیر عبور گاز مسدود شده یا سیستم جرقه‌زن دچار نقص فنی شده باشد. بررسی اولیه شیر گاز و فندک تا حدی کمک‌کننده است.

نقص در عملکرد ترموکوپل

ترموکوپل وظیفه دارد هنگام خاموش شدن ناگهانی شعله، مسیر گاز را به‌طور خودکار مسدود کند. زمانی که این قطعه دچار ایراد می‌شود، ممکن است شعله به‌طور مکرر خاموش گردد یا خطر نشت گاز افزایش یابد. توصیه می‌کنیم در صورت بروز این مشکل، در کوتاه‌ترین زمان نسبت به تعمیر یا جایگزینی آن اقدام کنید.

تشکیل شعله‌های بزرگ‌تر از حد معمول

افزایش غیرطبیعی اندازه شعله علاوه بر اینکه باعث سوختن غذا و بالا رفتن مصرف گاز می‌شود، معمولاً نشانه‌ای از اختلال در عملکرد ترموستات است. وقتی ترموستات نتواند دمای شعله را به‌درستی کنترل کند، شدت آتش بیش از حد استاندارد می‌شود.

بهترین راهکار در چنین شرایطی، تعویض ترموستات معیوب با یک قطعه سالم و استاندارد است تا دستگاه دوباره عملکرد طبیعی خود را به دست آورد.

خروج دود از اجاق گاز هنگام روشن شدن

مشاهده دود در زمان روشن شدن اجاق معمولاً به خاطر تجمع چربی‌ها، ذرات غذا و آلودگی روی مشعل‌ها اتفاق می‌افتد. در مورد اجاق گازهای نو، ایجاد دود اولیه طبیعی است و به سوختن لایه‌های محافظ کارخانه مربوط می‌شود؛ اما اگر دود پس از مدتی همچنان ادامه داشت باید دستگاه توسط بهترین تعمیرکار اجاق گاز تهران بررسی شود.

شنیدن صداهای غیرعادی هنگام روشن شدن شعله

ایجاد صداهای غیرمعمول در لحظه روشن شدن اجاق می‌تواند نشانه‌ای از گرفتگی مسیر گاز، ایراد در مشعل یا خرابی سر شعله باشد. در بسیاری از موارد، تمیزکاری این بخش‌ها مشکل را رفع می‌کند؛ اما اگر پس از پاک‌سازی همچنان صدا ادامه داشت، ممکن است رطوبت در قطعات یا حتی نشتی گاز وجود داشته باشد.

مجموعه تعمیرآنلاین با بهره‌گیری از تکنسین‌های حرفه‌ای در زمینه تعمیر اجاق گاز بوش یا دیگر برندهای مطرح در این حوزه، آماده است تا انواع نقص‌ها و ایرادات دستگاه شما را به شکلی اصولی برطرف کند.

