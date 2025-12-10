به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاظم‌زاده پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از افراد دارای معلولیت که در سالن همایش شبکه بهداشت شیروان برگزار شد، اظهار کرد: در سال جدید سازمان بهزیستی طی تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد مسکن سقف کمک بلاعوض ساخت مسکن افراد دارای معلولیت را از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داده است.

وی افزود: سازمان بهزیستی با تمرکز بر اشتغال پایدار و تأمین مسکن و با بهره‌گیری از همکاری‌های نهادهای دولتی و مشارکت خیرین، تلاش می‌کند تا شرایط زندگی افراد دارای معلولیت را بهبود ببخشد.

مدیر کل بهزیستی خراسان‌شمالی بیان کرد: از تمام دستگاه‌های دولتی تقاضا داریم جهت توانمندسازی معلولین به جای حمایت موقتی پای کار آمده و نگاهی جامع‌نگر داشته باشند.

کاظم‌زاده رعایت حقوق معلولین را یک تکلیف قانونی و انسانی دانست و گفت: ضرورت رعایت سهمیه اشتغال ۳ درصدی معلولین توسط تمام دستگاه‌های اجرایی باید پیگیری شود.

لازم به ذکر است؛ در انتهای این مراسم از خیرین، مددکاران و افراد دارای معلولیت قدردانی شد.