رضایی: خواستار تخصیص بودجه پایدار برای ماموریت های فرهنگی هستیم

ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بدون برنامه‌ریزی هدفمند و حمایت بودجه‌ای مؤثر، نمی‌توان انتظار داشت نهادهای فرهنگی پاسخگوی نیازهای امروز جامعه باشند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: این دستگاه‌ها باید علاوه بر برخورداری از منابع مالی لازم، به سمت اجرای برنامه‌های اثرگذار حرکت کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: ضعف در حوزه فرهنگ، به‌طور مستقیم بر حوزه‌های مختلف از جمله امنیت اجتماعی، هویت ملی و سرمایه اجتماعی اثر می‌گذارد و از همین رو، بی‌توجهی به نهادهای فرهنگی یک خطای راهبردی است.

وی با اشاره به حمایت مجلس از فعالیت‌های فرهنگی و نهادهای اثرگذار در این حوزه، تأکید کرد: اگر فرهنگ به‌عنوان محور توسعه دیده شود، سرمایه‌گذاری در آن هزینه محسوب نمی‌شود بلکه تضمینی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت انسجام ملی است.