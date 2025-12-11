آزادی۶ زندانی زن در بیرجند به مناسبت گرامیداشت میلاد حضرت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا و روز زن، طی مراسمی با حضور مسئولان قضایی و ستادی اداره کل زندان‌های استان خراسان جنوبی، ۶ نفر از زنان زندانی اندرزگاه زنان بیرجند که برخی از آنان مادر خانواده بودند به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

در مراسمی که با حضور دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان قضایی و ستادی اداره کل زندان‌ها در اندرزگاه زنان بیرجند برگزار شد، ۶ نفر از زنان زندانی آزاد شدند.

مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی عصر چهارشنبه در این آیین ضمن تبریک روز زن و ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) گفت: نقش مادر در خانواده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

عبدی با بیان اینکه جایگاه زن در اجتماع و خانواده جایگاهی والا است، افزود: تنها یک زن و مادر نمونه می‌تواند فردی تأثیرگذار در جامعه تربیت کند فردی که می‌تواند موجب رشد معنوی و هدایت دیگران شود.

وی تأکید کرد: خداوند با آفرینش حضرت فاطمه زهرا جایگاه زن و مادر را به انسان نشان داده است.

مدیرکل زندان‌های استان ادامه داد: امروز به همت دستگاه قضایی، ستاد دیه استان و انجمن حمایت زندانیان بیرجند، ۶ زندانی زن به کانون گرم خانواده خود بازگشتند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری مسابقه دل‌نوشته در این مراسم و تجلیل از نفرات برتر گفت: با دستور دادستان مرکز استان، به تمامی زندانیان دارای شرایط، ۷ روز مرخصی تشویقی اعطا شد.

در این مراسم جشن باشکوهی با اجرای گروهی از هنرمندان استان برگزار شد و فضای شاد و معنوی ایجاد کرد.

همچنین به تمامی زندانیان آزادشده سبد حمایتی اهدا شد و سایر زندانیان این اندرزگاه نیز هدایایی از مسئولان دریافت کردند.