خبرگزاری مهر، گروه استانها - مرجان سیف الدین: آدامسها، این طعم دهندههای شیرین که اغلب در دسترس همه و در اکثر مکانها یافت میشوند، اگرچه خود بهعنوان یک محصول پرمصرف و محبوب شناخته میشوند، اما یکی از بزرگترین معضلات زیستمحیطی هستند.
بسیاری از ما شاید حتی به این موضوع فکر نکرده باشیم که بعد از تمام شدن آدامس، چه بلایی بر سر آن میآید. اما حقیقت این است که انداختن آدامس در طبیعت، میتواند تبعات جدی و به مراتب بزرگتر از چیزی که تصور میکنیم داشته باشد
آدامس پنج سال طول میکشد تا در طبیعت تجزیه شود
بنا بر تحقیقات انجام شده، آدامس حدود پنج سال طول میکشد تا در طبیعت تجزیه شود، این زمان بستگی به شرایط محیطی مانند رطوبت، دما و فعالیت میکروبی دارد و دلیل این ماندگاری طولانی ترکیبات پلاستیکی و مصنوعی آدامس است که تجزیه پذیر نیستند و به همین دلیل بازیافت و بازگشت آن به طبیعت به شکل طبیعی کند صورت میگیرد.
این ماندگاری طولانی باعث آلودگی محیط زیست و آسیب به حیوانات میشود، زیرا آنها آدامس را به عنوان غذا مصرف میکنند که میتواند منجر به مشکلات گوارشی و مسمومیت و مرگ آنها شود. بنابراین، دور ریختن آدامس در طبیعت بسیار زیانآور است و باید سعی شود به درستی دفع شود تا از آسیب رساندن به حیات وحش و محیط زیست جلوگیری شود.
آدامسهایی که سلامت خاک و محیط زیست را میجوند
مهدی یزدی، کارشناس خاکشناسی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثرات آدامسهای رها شده در طبیعت گفت: آدامسهایی که وارد محیط زیست میشوند، میتوانند صدها سال به همان شکل باقی بمانند و آلودگیهای خطرناکی برای خاک، آبها و جانداران ایجاد کنند.
وی افزود: آدامسهای رها شده به تدریج ساختار خاک را تغییر داده و بهعنوان یک لایه پلاستیکی بر سطح خاک عمل میکنند. این لایه از تبادل آب و هوا با خاک جلوگیری کرده و میتواند به کاهش کیفیت خاک و آسیب به رشد گیاهان منجر شود.
این استاد دانشگاه فعال در محیط زیست با اشاره به اهمیت خاکهای سالم برای کشاورزی، گفت: این مشکل برای رشد گیاهان به خاکهای سالم نیاز دارند، تهدیدی جدی برای محصولات کشاورزی محسوب میشود.
این کارشناس همچنین تاکید کرد: ذرات میکرو پلاستیک آزاد شده از آدامسها وارد زنجیره غذایی و اکوسیستمهای خاکی و آبی میشوند و مشکلات بهداشتی و زیستمحیطی قابل توجهی به وجود میآورند.
وی اضافه کرد: آلودگی ناشی از آدامسها یکی از چالشهای زیست محیطی است که بهویژه در مناطق عمومی، پارکها و خیابانها مشهود است.
آدامسهائی که نفس حیوانات را بند میآورد
علی رضا علی پور دامپزشک، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس تجربه کاری بارها مشاهده شده است که آدامسها چگونه زندگی حیوانات اهلی، وحشی و دریایی را به خطر میاندازند.
وی افزود: حیوانات در پارکها و معابر، آدامسهای رها شده را به اشتباه خورده و دچار مشکلات گوارشی، مسمومیت و آسیب به سیستم بدنی خود میشوند.
وی ادامه داد: آدامسها میتوانند به معده یا رودههای حیوانات آسیب برسانند و منجر به انسداد دستگاه گوارش شوند که در چنین مواردی، حیوان ممکن است به درد شدید شکم، استفراغ و حتی مرگ دچار شود.
علی پور ادامه داد: علاوه بر این، آدامسهایی که بهطور غیرمستقیم توسط حیوانات اهلی و وحشی، بهویژه در باغ وحشها و دشتها، بلعیده میشوند، میتوانند اثرات منفی بر تولید مثل و بقای نسل آنها بگذارند.
این دامپزشک همچنین به خطرات آدامسها برای محیطهای آبی اشاره کرد و گفت: آدامسهایی که وارد آبها میشوند، بهعنوان آلودگی میکروپلاستیکی عمل میکنند و خطرات جدی برای حیوانات دریایی بهوجود میآورند.
وی ادامه داد: بسیاری از حیوانات آبی، مانند ماهیها، دلفینها و لاکپشتها، ممکن است آدامسها را به اشتباه بلعیده و دچار انسداد گوارشی یا دیگر مشکلات جدی شوند.
این دامپزشک در پایان اشاره کرد: در برخی موارد، دامپزشکان مجبور میشوند بهدلیل مشکلات ناشی از بلعیدن آدامس، عمل جراحیهای مختلفی انجام دهند یا داروهای خاص تجویز کنند که این مشکلات نهتنها برای حیوانات، بلکه برای سلامت کلی اکوسیستمهای آبی و خاکی نیز تهدیدی جدی به شمار میروند.
فرهنگ سازی کنیم
برای کاهش این آلودگی، مهمترین اقدام، فرهنگسازی و آگاهیدهی به مردم است. علاوه بر آن، میتوان با نصب سطلهای مخصوص آدامس در مکانهای عمومی، مردم را به حفظ محیطزیست و دفع صحیح آدامسها ترغیب کرد.
استفاده از آدامسهای دوستدار طبیعت و مواد جایگزین طبیعی نیز راهکاری مؤثر برای کاهش اثرات منفی این محصول بر محیطزیست است. در نهایت، هر فرد میتواند با رعایت اصول سادهای همچون استفاده از آدامسهای زیستتخریبپذیر و انداختن زبالهها در مکانهای مخصوص، در حفظ سلامت محیطزیست و طبیعت نقش مؤثری ایفا کند.
این تغییرات، در صورتی که بهصورت جمعی و همگانی در جامعه گسترش یابد، میتواندتاثیر زیادی در کاهش آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از آدامسها داشته باشد.
