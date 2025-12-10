۴ هکتار زمین مسکونی برای طرح جوانی جمعیت در مازندران تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر حسن‌زاده با اشاره به آغاز طرح ملی مسکن از آبان ماه سال ۹۸، هدف این طرح را رفع نواقص مسکن مهر و فراهم کردن امکان خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد دانست: از زمان شروع طرح بیش از ۱۰۰ هزار نفر در استان ثبت‌نام کرده‌اند که ۲۲ هزار و ۹۰۰ متقاضی واجد شرایط نهایی شدند.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی موظف است با تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مورد نیاز متقاضیان واجد شرایط را فراهم کند. طرح ملی مسکن در شهرستان‌های گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندورود، ساری، قائمشهر، سوادکوه و سوادکوه شمالی، بابل، آمل، محمودآباد، رویان، نوشهر، چالوس و رامسر با میانگین پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد در حال اجراست

حسن‌زاده همچنین از اختصاص ۴ هکتار زمین مسکونی برای خانوارهای ثبت‌نام‌شده در طرح جوانی جمعیت خبر داد و اعلام کرد که تاکنون از پنج هزار و ۸۶۷ ثبت‌نام‌کننده، دو هزار و ۷۵۴ نفر تأیید نهایی شدند و در دو ماه اخیر ۲۱۶ قطعه زمین به خانواده‌ها تحویل شده و ۳۰۷ خانوار دیگر نیز در انتظار دریافت زمین هستند

وی جزئیات واگذاری زمین در شهرستان‌های مختلف را چنین بیان کرد: از ابتدای مهرماه زمین‌های مسکونی به ۲۸۰ خانوار در پنج شهرستان استان تحویل شد و شامل ۹ خانوار در کلاردشت، ۳۵ خانوار در بابل، ۲۳ خانوار در سوادکوه شمالی، ۱۶ خانوار در بابلسر، ۵۵ خانوار در آمل و ۱۴۲ خانوار در ساری است.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران افزود: قطعات دیگری از زمین نیز برای واگذاری به خانوارهای استان تخصیص یافته است و با توجه به محدودیت اراضی قابل واگذاری، در برخی شهرستان‌ها کمبود زمین وجود دارد و برای تسهیل فرآیند، تهاتر اراضی کم‌مساحت با زمین‌های بزرگ‌تر در دستور کار قرار گرفته است.