مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طوفان اخیر به مناطق مختلفی از شهرستان های آمل، ساری، بابل ، جویبار ، بهشهر ، سوادکوه ، قائمشهر، نور ، نوشهر، بندپی، بابلسر ، فریدونکنار و چالوس خسارت زد که تیمهای مجهز امدادونجات جمعیت هلال احمر بلافاصله در مناطق مختلف حاضر شده و نسبت به امدادرسانی به افراد آسیب دیده اقدام کردند.

وی تعداد روستاهای متاثر از این طوفان را ۱۷۷ روستا اعلام کرد و گفت: ۲۶ روستا درآمل، ۱۵ روستا در ساری، ۳۵ روستا در بابل، ۷ روستا در جویبار، ۶ روستا در بندپی، ۲۰ روستا در سوادکوه، ۵۵روستا در قائم شهر، ۱۱ روستا در نور، یک روستا در نوشهر و یک روستا در فریدونکنار در جریان این طوفان دچار خسارتهایی شدند.

اکبری تعداد خانوار آسیب دیده امدادرسانی شده را دو هزار و ۶۰۰ خانوار اعلام کرد و افزود: اسکان موقت ۶۸ نفر،توزیع ۱۵هزار کیلو نایلون،توزیع ۵۳۱ تخته پتو،۲۳۶ تخته موکت و مقادیر متنابعی از سایر ملزومات اولیه مورد نیاز خانوارهای آسیب دیده از جمله اقدامات انجام شده جمعیت هلال احمر استان بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت؛ در این عملیات ۵۵تیم متشکل از۲۲۰ نفر نیروی عملیاتی با بکارگیری ۵۴دستگاه انواع خودرو های امدادی و ۸دستگاه موتور پمپ لجن کش مشارکت داشتند.