اعلام آمادگی ۱۵ دانشگاه برتر کشور برای حل مشکلات صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسین امید در چهل و سومین اجلاس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور با هدف تعمیق ارتباط دانشگاه و صنعت و ایجاد دسترسی مستقیم به رهبران پژوهشی کشور صبح امروز پنجشنبه ۲۰ آذرماه با حضور حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: علیرغم اینکه سالهاست در لزوم ارتباط دانشگاه و صنعت تاکید میشود، ولی این ارتباط به صورت دقیق شکل نگرفته است.
وی اظهار کرد: دانشگاهها مرزهای دانش را جا به جا میکنند و در توسعه علمی نقش دارند، صنعت نیز در توسعه اقتصادی فعالیت میکند و اگر این فعالیت شکل گیرد، مواهب آن را مردم ایران استفاده میکنند. در این زمینه قانون مترقی جهش دانشبنیان میتواند در این زمینه کمک کننده باشد.
رئیس دانشگاه تهران به نمایندگی از دانشگاههای برتر کشور گفت: دانشگاههای بزرگ کشور این آمادگی را دارند که در موضوعات مختلف در کنار صنعت قرار گیرند. ما در دانشگاه تهران بیش از ۲۰ هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی داریم و این جمع بزرگ به طور رایگان در اختیار صنعت است و در تمامی زمینههای مورد نیاز صنعت میتواند مورد استفاده قرار گیرند.
وی تاکید کرد: همکاری دانشگاه و صنعت میتواند به مسئلهمحوری پژوهشها، خوداتکایی ملی، رقابت پذیری صنعت و … منجر شود.
امید با اشاره به مدلهای مختلف تقویت این همکاری گفت: با ایجاد کرسیهای پژوهشی مشترک با صنایع مختلف میتوان موضوعات مورد علاقه صنعت را دنبال کرد، ایجاد آزمایشگاهها و مراکز مشترک نیز یکی دیگر از ظرفیتهای است که میتواند در این مسیر کمک کننده باشد. امکان ایجاد برجهای فناوری مشترک با دستگاههای اجرایی و صنعت نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: همچنین صندوقهای پژوهشی مشترک نیز میتوان در سطح ۱۵ دانشگاه بزرگ کشور ایجاد کرد و دانشگاهها آمادگی دارند منابع خود را در اختیار صنعت قرار دهند و صنعت نیز دادههایی دارد و ظرفیتهایی دارد که میتواند در اختیار دانشگاه قرار دهد.
