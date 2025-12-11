سفارت ایران در کاراکاس: اقدام آمریکا علیه ونزوئلا، دزدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا روز پنجشنبه و با صدور بیانیهای اقدام آمریکا در توقیف یک نفتکش ونزوئلایی در دریای کاراییب را «غیرقانونی و فاقد هرگونه مبنای حقوقی» دانست و آن را نقض آشکار قوانین و مقررات بینالمللی، بهویژه اصل آزادی دریاها و دریانوردی، توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است: اقدام غیرقانونی دولت آمریکا برای توقیف یک نفتکش ونزوئلایی بدون هیچ دلیل موجه و قانونی در دریای کاراییب، ناقض فاحش قوانین و مقررات بینالمللی از جمله اصل خدشهناپذیر آزادی دریاها و دریانوردی است.
سفارت ایران تصریح کرده که «دزدی در دریای کاراییب» مناسبترین عنوان برای این اقدام غیرقانونی و غیرموجه آمریکاست که تلاش دارد اهداف خود را با توسل به اقدامات نامشروع، نقض حاکمیت ملی، تجاوز به حقوق دیگران و ترویج آنارشیسم محقق نماید.
در پایان این بیانیه عنوان شده است: ضمن اعلام همبستگی با دولت و ملت ونزوئلا در دفاع از حاکمیت ملی و حقوق مسلم خود، این اقدام مغایر با اصول و مقررات اساسی بین المللی را محکوم میکنیم.
دولت ونزوئلا نیز با صدور بیانیهای، توقیف یک نفتکش در دریای کارائیب را یک «دزدی دریایی آشکار و عملی مجرمانه» و بخشی از «برنامه نظاممند آمریکا برای تصاحب نفت ونزوئلا» توصیف و اعلام کرد که این موضوع را در نهادهای بینالمللی پیگیری خواهد کرد.
منابع آگاه شامگاه چهارشنبه به بلومبرگ گفتند که نیروهای آمریکایی یک نفتکش تحریمشده را در سواحل ونزوئلا توقیف کردهاند.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا نیز در اظهاراتی تایید کرد که این کشور یک نفتکش «بسیار بزرگ» را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده است.
«پم باندی» دادستان کل آمریکا مدعی است نفتکش توقیفشده در سواحل ونزوئلا «برای انتقال نفت تحریمشده از ونزوئلا و ایران» استفاده میشد.
