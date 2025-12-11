«مسکن کارگری» راهبرد کلیدی دولت در رفع مشکلات معیشتی کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه المپیاد کارگری استان سمنان در سالن کارگران شاهرود با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کابینه چهاردهم و ورزشکاران جامعه کارگری استان سمنان، بیان کرد: دولت چهاردهم به موضوع ورزش و سلامت جسم، تاکید و نگاه ویژه ای دارد زیرا این مقوله می‌تواند نشاط و شادابی و سلامت روح را برای جامعه کارگری استان سمنان به ارمغان بیاورد.

وی با بیان اینکه حضور وزیر کابینه در مراسم اختتامیه المپیاد ورزشی استانی کارگران نشان دهنده اهمیت دادن دولت به موضوع ورزش و به خصوص سلامت کارگران است، افزود: دولت از همه ظرفیت‌های خود برای کمک به ورزش کارگری بهره‌گیری خواهد کرد.

فرماندار شاهرود خواستار تلاش بیشتر کارفرمایان استان سمنان در راستای کمک به ورزش کارگری شد و گفت: کمک به ورزش کارگری می‌تواند روحیه کار و تولید و نشاط و تن سالم را در جامعه ترویج کند که برکات این مهم ابتدا به خود مجموعه‌های تولیدی باز خواهد گشت.

آصفری با بیان اینکه کارفرمایانی که در کنار کار به مقوله ورزش و نشاط اجتماعی کارگران خودشان توجه می‌کنند، کارفرمایان موفق تری محسوب می‌شوند، افزود: مسکن کارگران یکی دیگر از تأکیدات دولت چهاردهم برای قشر کارگر است و نشان می‌دهد که دولت تنها به دنبال این نیست که تولید به تنهایی رشد کند بلکه تولید باید در کنار آسایش کارگران رقم بخورد.

وی با بیان اینکه سلامت کارگران و داشتن خانه امن و گرم از جمله تأکیدات دولت چهاردهم در مسئله کارگران است، افزود: بررسی مشکلات جامعه کارگری از جمله دیگر تأکیدات دولت محسوب می‌شوند.

گفتنی است در پایان این مراسم با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، از برگزیدگان رشته‌های مختلف ورزش کارگری استان سمنان قدردانی صورت گرفت.