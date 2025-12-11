جلیلی مقدم: سیاست وزارت کشاورزی تمرکز بر احیا و اصلاح باغات کیوی است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا جلیلی مقدم ظهر پنجشنبه در نشست «رفع موانع تولید و صادرات کیوی» در فرمانداری تالش با اشاره به لزوم مدیریت علمی توسعه باغات اظهار کرد: هیچ طرحی برای ایجاد باغات جدید کیوی نداریم و اولویت وزارتخانه، بهبود عملکرد باغات موجود از طریق اصلاح، احیا و بهروزرسانی است.
وی افزود: در سال گذشته چند رقم جدید کیوی معرفی شده که قرار است در استانهای کیویخیز کشور مورد استفاده قرار گیرند تا کیفیت محصول و قدرت رقابتی ایران در بازارهای جهانی افزایش یابد.
جلیلیمقدم همچنین از آغاز صادرات کیوی ایران به چین خبر داد و گفت این مسیر میتواند فرصت تازهای برای توسعه بازارهای خارجی و افزایش درآمد باغداران فراهم کند.
این مقام مسئول تأکید کرد با برنامهریزی دقیق و اجرای اصلاحات ساختاری در باغات، میتوان تولید کیوی را اقتصادیتر و صادرات را پایدارتر کرد.
