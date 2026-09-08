به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی در حاشیه آیین آغاز عملیات اجرایی پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت چاه‌مبارک عسلویه اظهار کرد: طرح‌های توسعه حوزه برق استان بوشهر و سراسر کشور در حال پیگیری است، اما همچنان از مردم درخواست داریم با مصرف بهینه برق، وزارت نیرو را در مدیریت شرایط موجود همراهی کنند.

وی با اشاره به پیگیری مسائل صنعت برق در استان بوشهر افزود: با کمک مردم در مسیر رسیدن به شرایط بهتری قرار داریم و با همت متخصصان داخلی و پیگیری‌های مستمر، مشکلات حوزه برق استان بوشهر و سراسر کشور به‌زودی رفع خواهد شد.

وزیر نیرو تأکید کرد: همکاری مردم در مدیریت مصرف برق اهمیت زیادی دارد و با این رویکرد می‌توانیم در برابر دشمنان نیز عملکردی درخور شأن ملت ایران داشته باشیم.

علی‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عرضه سهام صندوق پروژه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: روز گذشته فرمان امام شهید به اجابت رسید و موفق شدیم عواید حاصل از نیروگاه‌های خورشیدی احداث‌شده را از مسیر صندوق سرمایه‌گذاری به سفره مردم ببریم.

وی ادامه داد: در مدت کوتاهی تمام سهام عرضه‌شده نیروگاه‌ها با استقبال مردم مواجه شد و مردم با سرمایه‌های خرد خود این سبد را خریداری کردند.

وزیر نیرو این اقدام را گامی در جهت مشارکت عمومی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و خاطرنشان کرد: استفاده از سرمایه‌های خرد مردم برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، امکان مشارکت مستقیم‌تر جامعه در منافع حاصل از توسعه انرژی‌های پاک را فراهم می‌کند.