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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

بیست‌وپنجمین اردوی کشوری دانش‌آموزان عشایر پسر در اصفهان افتتاح شد

بیست‌وپنجمین اردوی کشوری دانش‌آموزان عشایر پسر در اصفهان افتتاح شد

اصفهان- بیست‌وپنجمین اردوی کشوری دانش‌آموزان عشایر پسر صبح سه شنبه با حضور عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه بیست‌وپنجمین اردوی کشوری دانش‌آموزان عشایر پسر، صبح امروز سه شنبه ۱۷ شهریورماه با حضور عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در اردوگاه شهید بهشتی شهر ابریشم اصفهان برگزار شد.

در این اردوی کشوری، ۵۰۰ دانش‌آموز پسر از ۲۳ استان عشایری کشور حضور دارند و به مدت چند روز در برنامه‌های فرهنگی، تربیتی، آموزشی و اجتماعی این رویداد شرکت می‌کنند.

این اردو با هدف تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان عشایر، ایجاد فرصت برای تعامل و تبادل تجربه میان دانش‌آموزان استان‌های مختلف و توجه به ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و تربیتی جامعه عشایری کشور برگزار می‌شود.

هفته گذشته در همین مکان، اردوی دختران عشایر با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح و برگزار شده بود.

کد مطلب 6940898

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