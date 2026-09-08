به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه بیستوپنجمین اردوی کشوری دانشآموزان عشایر پسر، صبح امروز سه شنبه ۱۷ شهریورماه با حضور عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در اردوگاه شهید بهشتی شهر ابریشم اصفهان برگزار شد.
در این اردوی کشوری، ۵۰۰ دانشآموز پسر از ۲۳ استان عشایری کشور حضور دارند و به مدت چند روز در برنامههای فرهنگی، تربیتی، آموزشی و اجتماعی این رویداد شرکت میکنند.
این اردو با هدف تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی دانشآموزان عشایر، ایجاد فرصت برای تعامل و تبادل تجربه میان دانشآموزان استانهای مختلف و توجه به ظرفیتهای فرهنگی، هنری و تربیتی جامعه عشایری کشور برگزار میشود.
هفته گذشته در همین مکان، اردوی دختران عشایر با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح و برگزار شده بود.
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