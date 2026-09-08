واکنش بمباردیه کانادا به تهدیدات ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، شرکت کانادایی بمباردیه در واکنش به تهدیدات دونالد ترامپ مبنی بر جلوگیری از فروش محصولات این شرکت در صورت عدم تولید آنها در خاک آمریکا تاکید کرد که نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا می کند.

این شرکت اضافه کرد که با حمایت از ده ها هزار شغل یکی از بازیگران اصلی صنعت هوانوردی و هوافضای آمریکا به شمار می رود. این صنعت یکی از مهم ترین بخش های صادراتی آمریکا محسوب می شود و منبع درآمد برای واشنگتن است.

بمباردیه در بیش از ۲۰ ایالت آمریکا نیروی کار دارد و در ایالت های کانزاس، تگزاس، آریزونا، فلوریدا، کنتیکت، ایلینوی، کالیفرنیا، نیوجرسی و واشنگتن نیز فعال است.

این شرکت تصریح کرد که فعالیت های آن در کنار زنجیره تأمین با حضور ۲۸۰۰ شرکت آمریکایی در ۴۷ ایالت باعث حمایت از ده ها هزار فرصت شغالی می شود.

لازم به ذکر است تهدیدات ترامپ علیه بمباردیه در سایه تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و کانادا مطرح شده است.