رشد ۶۷ درصدی صادرات از پایانه مرزی میلک

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مبارکی گفت: در پنج ماهه نخست سالجاری ۲۱۳ هزار و ۵۰ تن کالا توسط ۸ هزار و ۲۶۰ دستگاه کامیون از این پایانه مرزی صادر شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان با اشاره به عمده کالاهای صادرشده از پایانه مرزی میلک بیان کرد: هیدروکربن، سیمان و فرآورده‌های لبنیاتی از مهم‌ترین کالاهای صادراتی در این مدت بوده‌اند که بخش قابل توجهی از جریان صادرات از این مرز را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: به طور متوسط روزانه حدود ۳۰۰ دستگاه کامیون از این پایانه مرزی تردد می‌کنند که این حجم تردد، بیانگر جایگاه مهم میلک در جابه‌جایی کالا و مبادلات تجاری میان ایران و افغانستان است.

مبارکی توضیح داد: پایانه مرزی میلک به عنوان یکی از مهم‌ترین پایانه‌های مرزی شرق کشور، نقش قابل توجهی در توسعه مبادلات تجاری و صادرات کالا به افغانستان و بازارهای منطقه دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: افزایش ۶۷ درصدی صادرات از پایانه مرزی میلک نشان‌دهنده ظرفیت بالای این مرز در توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و همچنین ضرورت توجه بیشتر به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مرزی است.

مبارکی در پایان خاطرنشان کرد: قرار گرفتن میلک در مسیر ارتباطی ایران و افغانستان و دسترسی به بازارهای منطقه، ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات، افزایش مبادلات تجاری و تقویت نقش سیستان و بلوچستان در تجارت منطقه‌ای ایجاد کرده است.