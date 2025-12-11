  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

خزایی: شکارچیان غیرمجاز متهمان احتمالی آتش‌سوزی جنگل‌های الیت هستند

خزایی: شکارچیان غیرمجاز متهمان احتمالی آتش‌سوزی جنگل‌های الیت هستند

نوشهر - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر گفت: شواهد اولیه نشان می‌دهد شکارچیان غیرمجاز از عوامل احتمالی بروز آتش‌سوزی اخیر در جنگل‌های الیت بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد خزایی با اشاره به بررسی‌های اولیه دستگاه‌های تخصصی گفت: فیلم‌های ثبت‌شده از روز نخست حادثه نشان می‌دهد احتمال دخالت شکارچیان غیرمجاز در شکل‌گیری این آتش‌سوزی وجود دارد.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی دقیق در محل حادثه در حال انجام است و هماهنگی لازم با نهادهای مسئول برای تکمیل تحقیقات صورت گرفته است. خزایی ابراز امیدواری کرد: عوامل ایجاد این حریق هرچه زودتر شناسایی و برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شوند.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران-نوشهر با اشاره به صعب‌العبور بودن بخشی از منطقه الیت توضیح داد: شدت باد، خشکی پوشش گیاهی و دشواری دسترسی نیروهای امدادی، مهار آتش را در ساعات اولیه با چالش روبه‌رو کرد، اما با تلاش نیروهای منابع طبیعی، محیط‌زیست، هلال‌احمر و مردم محلی، گسترش حریق کنترل شد.

وی تأکید کرد: تکرار این‌گونه حوادث نشان می‌دهد حفاظت از منابع طبیعی نیازمند همکاری جدی‌تر مردم و اجرای دقیق قوانین بازدارنده است.

کد خبر 6685721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها