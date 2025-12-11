به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد خزایی با اشاره به بررسیهای اولیه دستگاههای تخصصی گفت: فیلمهای ثبتشده از روز نخست حادثه نشان میدهد احتمال دخالت شکارچیان غیرمجاز در شکلگیری این آتشسوزی وجود دارد.
وی افزود: بررسیهای کارشناسی دقیق در محل حادثه در حال انجام است و هماهنگی لازم با نهادهای مسئول برای تکمیل تحقیقات صورت گرفته است. خزایی ابراز امیدواری کرد: عوامل ایجاد این حریق هرچه زودتر شناسایی و برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شوند.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران-نوشهر با اشاره به صعبالعبور بودن بخشی از منطقه الیت توضیح داد: شدت باد، خشکی پوشش گیاهی و دشواری دسترسی نیروهای امدادی، مهار آتش را در ساعات اولیه با چالش روبهرو کرد، اما با تلاش نیروهای منابع طبیعی، محیطزیست، هلالاحمر و مردم محلی، گسترش حریق کنترل شد.
وی تأکید کرد: تکرار اینگونه حوادث نشان میدهد حفاظت از منابع طبیعی نیازمند همکاری جدیتر مردم و اجرای دقیق قوانین بازدارنده است.
