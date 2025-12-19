فریدن نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد افزایش بارش داشته است

نوروز ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت ۴۲/۶ میلیمتر بارش از ابتدای سال زراعی جاری خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد افزایش یافته، اما همچنان در مقایسه با میانگین بلندمدت منطقه ۵۱ درصد کاهش دارد و بیانگر تداوم خشکسالی در شهرستان است.
رئیس اداره هواشناسی فریدن با اشاره به آمار ثبت شده تا تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۴ اظهار کرد: مجموع بارشهای شهر داران در دو روز اخیر به ۱۴/۶ میلیمتر رسیده است و ارتفاع برف در همین بازه زمانی ۲۶ سانتیمتر ثبت شده است. وی افزود: از ابتدای سال زراعی ۴۰۵–۴۰۴ تاکنون میزان کل بارشها ۴۲/۶ میلیمتر بوده است، در حالی که در دوره مشابه سال زراعی ۴۰۴–۴۰۳ این رقم ۳۲/۴ میلیمتر گزارش شده و بیانگر افزایش ۳۴ درصدی است.
ملکی ادامه داد: میزان بارش در سال زراعی ۴۰۳–۴۰۲ طی همین بازه زمانی ۴۷ میلیمتر بوده و مقایسه این آمار با میانگین بلندمدت شهرستان که ۸۸ میلیمتر است، نشان میدهد بارشها هنوز ۵۱ درصد کمتر از حد نرمال اقلیمی منطقه میباشد.
رئیس هواشناسی فریدن با اشاره به تفاوتهای محلی بارش، گفت: در منطقه بادجان در مجموع ۵۷/۶ میلیمتر بارش و ۳۵ سانتیمتر برف ثبت شده است. در سینگرد میزان بارش اخیر ۲۷ میلیمتر و مجموع بارش سال زراعی تا کنون ۴۸/۵ میلیمتر با ۲۶ سانتیمتر برف گزارش شده؛ همچنین منطقه سواران نیز بارشی معادل ۲۸/۵ میلیمتر در دو روز گذشته و مجموع ۴۸/۵ میلیمتر از ابتدای سال زراعی با ۲۹ سانتیمتر برف داشته است.
لازم به ذکر است بارشها در مناطق یادشده مجموع دو روز اخیر را شامل میشود و با وجود افزایش نسبی نسبت به سال گذشته، هنوز فاصله چشمگیری با میانگین بلندمدت دارد.
