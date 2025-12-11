به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی بعدازظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه سیاُمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با اشاره به تقارن برگزاری این رویداد با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: ۳۰ سال است در کنار این جشنواره بودهایم و تلاش کردیم تا میزبانی آن در همدان حفظ شود. از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون هنری و استاندار همدان برای همکاری در تحقق این هدف قدردانی میکنیم.
وی با یادآوری سابقه میزبانی همدان و انتقال موقت جشنواره به اصفهان افزود: همدان جایگاه واقعی این جشنواره است. این رویداد کاری تمدنی محسوب میشود و همدان همواره میزبان گروههای نمایشی و هنرمندان داخلی و بینالمللی خواهد بود.
حاجیبابایی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر سال ۱۳۸۳ به همدان گفت: ایشان تأکید کردند شهری با تاریخ همدان در دنیا سرپا نیست. پس از یک سال بررسی در شورای فرهنگ عمومی، همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران تصویب شد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی استقبال مردم از جشنواره را چشمگیر توصیف کرد و با تأکید بر ضرورت ثبت اساسنامه جشنواره کودک و نوجوان گفت: این رویداد باید دارای اعتبارات پایدار باشد تا امکان برنامهریزی بلندمدت فراهم شود. هنرمندان همدان ظرفیت بالایی دارند و جشنواره فرصتی برای همافزایی بین هنرمندان ملی و محلی است.
وی با اشاره به وجود ۱۹۰۰ اثر تاریخی در همدان و ثبت جهانی هگمتانه افزود: زیرساختهایی مانند اتوبان همدان–تهران، شبکه ریلی و توان دانشگاهی استان در کنار هم، همدان را به استانی پرافتخار تبدیل کرده است. اگر از همدان تعریف میکنیم، در واقع از ایران سخن گفتهایم.
حاجیبابایی در پایان بر نقش تاریخی همدان به عنوان پایتخت کهن ایران تأکید کرد و گفت: تمام توان خود را برای تقویت جایگاه تمدنی این استان به کار میگیریم تا جوانان در کشوری پرافتخار زندگی کنند و ایران با اقتدار بیشتر در عرصه جهانی بدرخشد.
نظر شما