به گزارش خبرگزاری مهر، ماکان پدرام در نشست با جمعی از سازندگان مسکن استان گیلان با اشاره به اهمیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: این طرح یکی از مهم‌ترین طرح‌های کلان دولت سیزدهم است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال دولت سیزدهم عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی گیلان افزود: از این تعداد واحد مسکونی ۲۲ هزار واحد سهم استان گیلان است.

پدران یادآور شد: برای اجرای این طرح بزرگ دعوت از سرمایه گذاران، انبوه سازان و تسهیل فرآیندها از اهم امور و اولویت‌ها است.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد با استفاده حداکثری از ظرفیت سازندگان و انبوه‌سازان داخلی عرضه سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تحقق ببخشد.

بنابراین گزارش، نشست با جمعی از سازندگان مسکن استان با هدف برنامه ریزی و تفاهم با انبوه سازان استان به منظور توافق برای قرارگیری واحدهای ساخته شده توسط انبوه سازان در طرح نهضت ملی مسکن و واگذاری آن به متقاضیان برگزار شد.

در این نشست بر عزم جدی اداره کل راه و شهرسازی گیلان بر حمایت از سازندگان و انبوه سازان، ارتباط مؤثر با پیمانکاران و سرعت بخشی به پروژه‌ها تاکید شد و موانع و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.