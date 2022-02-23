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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۲۳

مدیر کل راه و شهرسازی گیلان:

ظرفیت انبوه‌سازان در اجرای نهضت ملی مسکن گیلان استفاده می‌شود

ظرفیت انبوه‌سازان در اجرای نهضت ملی مسکن گیلان استفاده می‌شود

رشت- مدیر کل راه و شهرسازی گیلان گفت: ظرفیت انبوه‌سازان در پروژه‌های نهضت ملی مسکن در گیلان استفاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماکان پدرام در نشست با جمعی از سازندگان مسکن استان گیلان با اشاره به اهمیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: این طرح یکی از مهم‌ترین طرح‌های کلان دولت سیزدهم است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال دولت سیزدهم عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی گیلان افزود: از این تعداد واحد مسکونی ۲۲ هزار واحد سهم استان گیلان است.

پدران یادآور شد: برای اجرای این طرح بزرگ دعوت از سرمایه گذاران، انبوه سازان و تسهیل فرآیندها از اهم امور و اولویت‌ها است.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد با استفاده حداکثری از ظرفیت سازندگان و انبوه‌سازان داخلی عرضه سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تحقق ببخشد.

بنابراین گزارش، نشست با جمعی از سازندگان مسکن استان با هدف برنامه ریزی و تفاهم با انبوه سازان استان به منظور توافق برای قرارگیری واحدهای ساخته شده توسط انبوه سازان در طرح نهضت ملی مسکن و واگذاری آن به متقاضیان برگزار شد.

در این نشست بر عزم جدی اداره کل راه و شهرسازی گیلان بر حمایت از سازندگان و انبوه سازان، ارتباط مؤثر با پیمانکاران و سرعت بخشی به پروژه‌ها تاکید شد و موانع و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 5431600

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