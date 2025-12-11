به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع ریزش کوه و مصالح در محور ارتباطی خرمآباد – سپیددشت – چمسنگر، نیروهای راهداری شهرستان خرمآباد با حضور بهموقع در محل حادثه، عملیات ریزشبرداری و پاکسازی مسیر را آغاز کردند.
این عملیات با هدف حفظ ایمنی کاربران جادهای و جلوگیری از انسداد مسیر صورت گرفت.
جلوگیری از اختلال تردد و افزایش ایمنی
بر اساس اعلام راهداری، اقدام سریع عوامل اجرایی موجب شد تردد وسایل نقلیه بدون اختلال ادامه یابد و خطرات احتمالی ناشی از سقوط مصالح به حداقل برسد.
این عملیات نقش مهمی در ایمنی و پایداری محورهای روستایی بخش پاپی داشته است.
