به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع ریزش کوه و مصالح در محور ارتباطی خرم‌آباد – سپیددشت – چمسنگر، نیروهای راهداری شهرستان خرم‌آباد با حضور به‌موقع در محل حادثه، عملیات ریزش‌برداری و پاکسازی مسیر را آغاز کردند.

این عملیات با هدف حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای و جلوگیری از انسداد مسیر صورت گرفت.

جلوگیری از اختلال تردد و افزایش ایمنی

بر اساس اعلام راهداری، اقدام سریع عوامل اجرایی موجب شد تردد وسایل نقلیه بدون اختلال ادامه یابد و خطرات احتمالی ناشی از سقوط مصالح به حداقل برسد.

این عملیات نقش مهمی در ایمنی و پایداری محورهای روستایی بخش پاپی داشته است.