به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه در کارگاه آموزشی با محوریت «مهارتهای زندگی» در مدرسه کوثر شهر اهرم به اهمیت جایگاه دانشآموزان به عنوان آیندهسازان جامعه، اظهار کرد: آموزش صرفاً نباید محدود به کتابهای درسی باشد، امروزه، دنیای ما بسیار پیچیده و پرشتاب شده است و فارغالتحصیل شدن از یک رشته تحصیلی موفقیت بزرگی است، اما برای داشتن یک زندگی رضایتبخش و پایدار، دانشآموزان ما نیازمند ابزارهایی فراتر از دروس تئوری هستند، این ابزارها همان مهارتهای زندگی است.
وی از مدیران، معلمان مدرسه کوثر و والدین برای توجه به این دغدغه حیاتی قدردانی و اظهار امیدواری کرد: این کارگاهها به صورت مستمر در سطح شهرستان گسترش یابد تا دانشآموزان تنگستان بتوانند با تکیه بر این مهارتها، نقشی فعال و شایسته در توسعه استان و کشور ایفا کنند.
این کارگاه با هدف توانمندسازی دانشآموزان برای مواجهه مؤثر با چالشهای پیش روی زندگی برگزار شد.
