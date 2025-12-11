  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱

فرماندار تنگستان: مهارت‌های زندگی مکمل آموزش در مدارس است

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: مهارت‌های زندگی مکمل آموزش در مدارس شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه در کارگاه آموزشی با محوریت «مهارت‌های زندگی» در مدرسه کوثر شهر اهرم به اهمیت جایگاه دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان جامعه، اظهار کرد: آموزش صرفاً نباید محدود به کتاب‌های درسی باشد، امروزه، دنیای ما بسیار پیچیده و پرشتاب شده است و فارغ‌التحصیل شدن از یک رشته تحصیلی موفقیت بزرگی است، اما برای داشتن یک زندگی رضایت‌بخش و پایدار، دانش‌آموزان ما نیازمند ابزارهایی فراتر از دروس تئوری هستند، این ابزارها همان مهارت‌های زندگی است.

وی از مدیران، معلمان مدرسه کوثر و والدین برای توجه به این دغدغه حیاتی قدردانی و اظهار امیدواری کرد: این کارگاه‌ها به صورت مستمر در سطح شهرستان گسترش یابد تا دانش‌آموزان تنگستان بتوانند با تکیه بر این مهارت‌ها، نقشی فعال و شایسته در توسعه استان و کشور ایفا کنند.

این کارگاه با هدف توانمندسازی دانش‌آموزان برای مواجهه مؤثر با چالش‌های پیش روی زندگی برگزار شد.

